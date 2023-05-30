颱風瑪娃海警發布　中央災害應變中心開設加強因應

▲颱風瑪娃海警發布。（圖／氣象局）

文／中央社

中颱瑪娃海警已發布，中央災害應變中心今晚指出，花東地區部分沿岸已劃定警戒區，會加強勸導禁觀浪等活動及落實管制，並通知地方政府宣導民眾別前往可能出現瘋狗浪的海域景點。

中央氣象局晚間8時30分發布中颱瑪娃海上颱風警報，同步開設的中央災害應變中心晚間9時許召開第1次會議，由副指揮官、消防署長蕭煥章主持，並聆聽中央各部會報告。

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中央災害應變中心新聞資料指出，日前發生民眾赴宜蘭南方澳、花蓮海邊觀浪戲水遭大浪捲走失蹤意外，因應颱風瑪娃來襲，花東地區部分沿岸已劃定警戒區，會加強勸導民眾在颱風期間禁止海邊觀浪、海釣、戲水及從事登山活動，並落實管制措施。

中央災變中心表示，會通知地方政府針對部分可能出現瘋狗浪的海域觀光景點，應運用多元管道，主動發布預警提醒民眾不要前往遊憩。

中央災變中心指出，花東離島地區的船班，為因應長浪已停航，會持續宣導受天候影響停航或取消航班的海空運，讓民眾提早因應，且會掌握因停航滯留離島的旅客，物資需求是否充足等狀況。

中央災變中心表示，會加強宣導沿海養殖漁業，應落實防護措施，且會由漁業電台提醒海上作業船隻注意人員安全，並視安全考量提早進港避風。

中央災變中心指出，颱風瑪娃路徑仍處緩慢轉向，會持續監控颱風動態，並主動把即時天氣概況及降雨與風力預估等情資，提供給各地方政府並保持聯繫。