近4年無颱風登陸 　瑪娃「沿海上警報邊緣走」　颱風假微乎其微

中央社

根據氣象局統計，自2019年8月的輕颱白鹿後，截至29日仍無颱風中心真正登陸台灣的紀錄；預估今年第2號颱風瑪娃路徑仍是沿台灣東方海面北上，要放颱風假的機會「微乎其微」。

根據氣象局颱風消息，中度颱風瑪娃29日下午2時的中心位置在北緯19.4度，東經125.8度，以每小時5公里速度，向西北進行。中心氣壓945百帕，近中心最大風速每秒43公尺，瞬間最大陣風每秒53公尺，七級風暴風半徑300公里，十級風暴風半徑100公里。

氣象局預報員黃恩鴻告訴中央社記者，預估瑪娃將會在29日、30日逐漸北轉移動，31日起開始往北、接著往東北方加速，算是沿著台灣海上颱風警報的邊緣走，發布陸上颱風警報的機會相當低，也就代表民眾期望放颱風假的機會「微乎其微」。

▼29日瑪娃颱風各國路徑預測。（圖／氣象局）



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根據氣象局資料，最後一個颱風中心登陸的颱風，要回溯到2019年8月的輕颱白鹿，自24日下午1時於屏東滿州附近登陸，同日下午4時10分從高雄楠梓附近出海。

自白鹿之後，氣象局雖然仍有針對影響台灣的颱風發布海上、陸上颱風警報，但至今並未有颱風中心真正登陸台灣。

接在白鹿之後，2019年9月颱風米塔暴風圈通過台灣東半部及中部以北陸地，雖也有發布陸上颱風警報，但中心並未登陸，最後向北朝東海海面前進；當年度就沒有再對其他颱風發布颱風警報。

2020年，氣象局曾發布颱風黃蜂、哈格比、米克拉、巴威及閃電海上颱風警報，其中更針對米克拉、閃電發布陸上颱風警報；米克拉主要影響金門、澎湖地區，閃電暴風圈則籠罩台東、台南、高雄及屏東等地。

2021年氣象局也對5個颱風發布海上颱風警報，包含彩雲、烟花、盧碧、璨樹及圓規，其中彩雲、燦樹並發布陸上颱風警報；彩雲暴風圈主要影響恆春半島，燦樹自灣東部近海北上通過，暴風圈涵蓋台灣全島。

2022年有發布颱風警報的颱風更少，僅軒嵐諾、梅花及尼莎。其中僅軒嵐諾有發布陸上颱風警報，自台灣東方海域北上，其暴風圈掠過東北部陸地。

▼29日瑪娃颱風各國路徑預測。（圖／氣象局）

