快訊／31年麥當勞逢甲店正式熄燈！上百支持者擠爆大門搶拍留念　

記者白珈陽／台中報導

台中市逢甲商圈與一中商圈2間「地標級」麥當勞29日晚間8時正式熄燈，其中逢甲店在傍晚6時許就陸續湧入人潮，許多民眾更相爭拿起手機與店家合影留念。至晚間8時，逢甲店門口聚集上百民眾，伴隨員工大喊「10、9、8、7…」倒數計時，民眾也群起歡呼，紀念這陪伴大家31年的老鄰居，在今晚落下帷幕。

▲麥當勞逢甲店店員向前來支持的民眾90度鞠躬道謝。（圖／記者白珈陽攝）

麥當勞逢甲店位在福星路黃金地段，更是被稱為逢甲商圈的「地標」，不少民眾都會相約在此處集合，再一同到附近出遊逛街。據悉，逢甲麥當勞自1992年開業，是編號0060「百號以內」的元老級店面，開業至今走過31個年頭。日前台灣麥當勞宣布，台中尊賢店與逢甲店在29日晚間8時結束營業，另尋他點。

▲麥當勞逢甲店今晚8時正式熄燈。（圖／記者白珈陽攝）

今日傍晚6時許，有許多民眾為了紀念，紛紛走進麥當勞逢甲店享用「最後一餐」，也有不少人打趣道，「這是最後一次在這邊上廁所了！」1名小姐表示，她數十年前的高中階段，就在逢甲店打工，畢業後由母親接著繼續做，是他們家中經濟來源之一，對他們意義重大，如今就要關門，心中感慨萬千。

「等等說好不許哭！」有店員在倒數計時前，向其他同仁喊話，現場充滿不捨氣氛。到了晚間8時，數十名員工站成一排90度鞠躬，店經理朝門口等待的民眾說：「感謝大家過去的喜愛與陪伴，希望未來繼續支持麥當勞，我們後會有期。」隨著店內燈光陸續熄滅，店外的民眾也爆出歡呼聲，以回應會繼續支持即將轉移店面位址的麥當勞。

▲▼上百名民眾前來拍照留念。（圖／記者白珈陽攝）

據悉，麥當勞逢甲店雖於今日謝幕，但並非就此告別，基於商業考量，逢甲店沒有可供得來速的場地，業者目前正在尋找適合的地點，僑光大學附近可能是目標之一，但目前仍尚未定案。