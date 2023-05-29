野火肆虐加拿大東部！上千公頃土地燒毀　哈利法克斯進入緊急狀態

▲加拿大東部野火肆虐，哈利法克斯市（Halifax）進入緊急狀態。（圖／路透，下同。）



記者吳美依／綜合報導

加拿大東部發生大規模野火，諾瓦斯科西亞省（Nova Scotia）自然資源部官員表示，新斯科舍郡約1354公頃土地被燒毀，首府哈利法克斯市（Halifax）也於28日晚間宣布進入地方性緊急狀態。

《路透社》等外媒報導，諾瓦斯科西亞省近日天氣炎熱、乾燥又多風，進一步惡化局勢。森林野火迅速蔓延至郊區，吞噬多間房屋，28日整座城市都籠罩在濃煙之中，居民被迫撤離，飽受斷電之苦，部分道路封鎖，甚至發布了空汙警報。

新斯科舍電力公司（Nova Scotia Power）宣布，暫時切斷受影響地區的電力供應。羅傑斯通訊集團（Rogers）、貝爾艾利特（Bell Aliant）等電信公司也表示，因為野火的關係，一些身在疏散地區的客戶恐怕遇到服務中斷的問題。

哈利法克斯市尚未公布具體受災規模，但在新聞稿中表示，「緊急救援人員正日以繼夜維護人們的安全，減少火勢構成的威脅」，若沒有宣布提早解除或延長，地方性緊急狀態將會持續7天。

本月初，加拿大西部的亞伯達省（Alberta）也發生「前所未見的」野火，導致成千上萬人被迫撤離家園，全省進入緊急狀態。