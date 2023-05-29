陸神舟16號30日啟程　官方加碼劇透：2030年前實現首次登陸月球

▲大陸神舟16號任務中的3名太空人亮相。（圖／翻攝新華社）

記者魏有德／綜合報導

大陸神舟16號太空任務預計明（30）日上午9時31分啟程，由景海鵬、朱楊柱和桂海潮三名太空人組成任務班底，預計將於11月返回地球。此外，官方也透露，大陸載人月球探測工程登月階段任務已啓動實施，計劃在2030年前實現中國人首次登陸月球。

▲大陸太空站已進入應用與發展階段。（圖／CFP）

《新華社》報導，神舟十六號載人飛船入軌後，將採用自主快速交會對接模式，對接於天和核心艙徑向端口，形成三艙三船組合體。在軌駐留期間，神舟十六號航天員乘組將迎來神舟十七號載人飛船的來訪對接，計劃於今年11月返回東風著陸場。

肩負任務的三名太空人分別為景海鵬、朱楊柱和桂海潮，由景海鵬擔任指令長。由於神舟16號乘組是大陸太空站進入應用與發展階段後的首批任務編組，因此，這三名太空人的身份也與之前有所不同。

擔任駕駛員的景海鵬和航太飛行工程師朱楊柱來自航天員（太空人，下同）大隊，負責直接操縱、管理航天器（飛行器）及進行相關技術試驗，同時，景海鵬也是大陸目前「飛天」次數多得太空人，已經有四次執飛經驗；載荷專家桂海潮則是北京航空航天大學的一名教授，主要負責太空科學實驗載荷的在軌操作。

大陸載人航天工程辦公室副主任林西強還透露，載人月球探測工程登月階段任務已啓動實施，計劃在2030年前實現中國人首次登陸月球，「目前，中國載人航天工程辦公室已全面部署開展各項研製建設工作，包括新一代載人運載火箭（長征十號）、新一代載人飛船、月面著陸器、登月服等飛行產品，新建發射場相關測試發射設施設備等。」

