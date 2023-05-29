　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
大陸 大陸焦點 特派現場

陸神舟16號30日啟程　官方加碼劇透：2030年前實現首次登陸月球

▲大陸神舟16號任務中的3名太空人亮相。（圖／翻攝新華社）

▲大陸神舟16號任務中的3名太空人亮相。（圖／翻攝新華社）

記者魏有德／綜合報導

大陸神舟16號太空任務預計明（30）日上午9時31分啟程，由景海鵬、朱楊柱和桂海潮三名太空人組成任務班底，預計將於11月返回地球。此外，官方也透露，大陸載人月球探測工程登月階段任務已啓動實施，計劃在2030年前實現中國人首次登陸月球。

▲大陸太空站已進入應用與發展階段。（圖／CFP）

▲大陸太空站已進入應用與發展階段。（圖／CFP）

《新華社》報導，神舟十六號載人飛船入軌後，將採用自主快速交會對接模式，對接於天和核心艙徑向端口，形成三艙三船組合體。在軌駐留期間，神舟十六號航天員乘組將迎來神舟十七號載人飛船的來訪對接，計劃於今年11月返回東風著陸場。

肩負任務的三名太空人分別為景海鵬、朱楊柱和桂海潮，由景海鵬擔任指令長。由於神舟16號乘組是大陸太空站進入應用與發展階段後的首批任務編組，因此，這三名太空人的身份也與之前有所不同。

擔任駕駛員的景海鵬和航太飛行工程師朱楊柱來自航天員（太空人，下同）大隊，負責直接操縱、管理航天器（飛行器）及進行相關技術試驗，同時，景海鵬也是大陸目前「飛天」次數多得太空人，已經有四次執飛經驗；載荷專家桂海潮則是北京航空航天大學的一名教授，主要負責太空科學實驗載荷的在軌操作。

大陸載人航天工程辦公室副主任林西強還透露，載人月球探測工程登月階段任務已啓動實施，計劃在2030年前實現中國人首次登陸月球，「目前，中國載人航天工程辦公室已全面部署開展各項研製建設工作，包括新一代載人運載火箭（長征十號）、新一代載人飛船、月面著陸器、登月服等飛行產品，新建發射場相關測試發射設施設備等。」
 

星光雲LINE好友募集中！點我加入抽好禮

ET快訊
快訊／排黑條款剛過！　現任立委宣布退選
快訊／侯友宜表態！　「核能就是我的選項」
瑪娃暴風圈擴大！　1情況「陸警齊發」
快訊／星巴克遭槍擊！　議員買咖啡驚報警
正妹遭警「大外割壓制」趴地上銬！　胸前春光炸出
ET民調／2024大選　賴清德、侯友宜、柯文哲最新支持度出爐

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

陸神舟16號30日啟程　官方加碼劇透：2030年前實現首次登陸月球

小麥收成期百輛收割機卡高速下不去　連續雨天恐發芽現災情

陸文物局：張大千、于右任等41名大師書畫作品「一律不准出境」

差4百米衝鋒攻頂！2登山客放棄了　在珠峰海拔8450米救人一命

15歲少年為看正妹「福利照」　10天刷光母親「26萬元積蓄」

陸國營高層喝花酒曝光！　「夜總會辣妹坐陪」神秘人全蒐證

模仿動畫！4歲男童撐傘從26樓跳下　目擊者以為高壓鍋爆炸

「天涯社區」坦承資金出問題　將「直播7天7夜」籌款拚重啟

2023海峽兩岸商會論壇：助建海峽兩岸融合發展示範區

陸車市復甦速度低於預期　中汽協：有效需求尚未完全釋放

接女兒下課裝大聲公惡整　她名字被狂重播超羞恥！

國道4大車追撞！男被包夾亡　肇事者老闆幫喊冤：地磅害人

睡太熟...鼠寶狂被戳沒反應　媽急吹氣才喚醒：嚇死我！

自律女熱愛自由10年不上班　靠2大收入＋學習養活自己！

路口未禮讓撞上保時捷　輪椅嬤目睹驚嚇狂拍胸

想吃烤鴨便當請老婆幫買　見半隻鴨＋蔥＋飯尪傻眼

休旅車衝加油站躲紅燈　下個路口亂鑽駕駛傻眼

《小美人魚》導演一眼認定海莉貝利　「聽她歌聲秒落淚」：愛麗兒非她莫屬

新北騎士遭開12張罰單？　簽不完！長長一條拖地上

陸女童理髮店亂剪客人長髮　她崩潰報警...母賠5萬台幣！

陸神舟16號30日啟程　官方加碼劇透：2030年前實現首次登陸月球

小麥收成期百輛收割機卡高速下不去　連續雨天恐發芽現災情

陸文物局：張大千、于右任等41名大師書畫作品「一律不准出境」

差4百米衝鋒攻頂！2登山客放棄了　在珠峰海拔8450米救人一命

15歲少年為看正妹「福利照」　10天刷光母親「26萬元積蓄」

陸國營高層喝花酒曝光！　「夜總會辣妹坐陪」神秘人全蒐證

模仿動畫！4歲男童撐傘從26樓跳下　目擊者以為高壓鍋爆炸

「天涯社區」坦承資金出問題　將「直播7天7夜」籌款拚重啟

2023海峽兩岸商會論壇：助建海峽兩岸融合發展示範區

陸車市復甦速度低於預期　中汽協：有效需求尚未完全釋放

正國會民調：賴清德34%、侯友宜23%、柯文哲23%　郭台銘成關鍵因素

跟女房東續攤「前男友找上門」！火爆小鮮肉掏槍…敲到玻璃糗了

台南夏日新玩法！搭遊艇出海、港邊吃燒烤　百人KTV6歲↓免費玩

航運後市不悲觀！　台驊顏益財：Q2不比Q1差、Q3會比Q2還好

幕後／澳洲艦遭共軍「徐州艦＋2護衛艦」壓迫　緊靠中線以東航行

台積電有多重要？外媒驚吐台海若開戰：「它們」也將陪葬

3名六年級生畢業後「學生人數變0」　苗栗武榮國小創校64年恐裁撤

宜蘭少女落海失蹤第2天！阿嬤岸邊呼喊愛孫名　哭癱倒親友懷裡

顏益財：第三季會好轉、有機會運戰後物資　充沛資金布局印度、東協

不用再跑高雄吃了！台中人氣燒肉首度插旗台南「整棟裝修中」

馬麻回來惹！黏人汪電梯前守候 一開門「驚喜變驚嚇」網友笑翻

大陸熱門新聞

15歲少年為看正妹福利照　刷光母親26萬元

「挖呀挖老師」是富二代！　豪華家業曝光

巨幕倒塌「壓住9孩童」　家長瘋狂尖叫

繼承房產冒出「22個繼承者」　

新手格鬥賽遭KO亡　對手是金腰帶強者

挖呀挖正妹老師「吃飯照流出」

妹子吃完火鍋喉嚨痛！就醫10分鐘亡

陸學者：台海恐衝突炒過頭　無需誇大

河北派出所發生大爆炸！4警罹難

陸：張大千等41名大師的作品「不准出境」

80歲阿嬤遭性侵！兇手竟是19歲救生員

大白兔也飛上天！C919客機首航成功

特斯拉曾嘲笑比雅迪　10年後是最大競爭對手

女童陪母上理髮店「亂剪」女客長髮

更多熱門

相關新聞

特斯拉曾嘲笑比雅迪　10年後是最大競爭對手

特斯拉曾嘲笑比雅迪　10年後是最大競爭對手

大陸近年在國家政策帶動之下發展電動車，尤其是大陸電動車龍頭比亞迪緊追歐美技術。有大陸網友挖出10年前影片調侃特斯拉創辦人馬斯克，因為他曾公開嘲笑比亞迪。10年後，馬斯克近期在個人社交平台改變對比亞迪汽車的評價，「他們的車競爭力很強。」

陸駐法使館：美國是經濟流氓

陸駐法使館：美國是經濟流氓

陸外交部諷英國：殖民舊夢還沒醒來

陸外交部諷英國：殖民舊夢還沒醒來

陸外交部：美國把台灣變豪豬島

陸外交部：美國把台灣變豪豬島

員工每天「帶薪拉屎6小時」　老闆氣到開除！法院：合法解雇

員工每天「帶薪拉屎6小時」　老闆氣到開除！法院：合法解雇

關鍵字：

中國航太太空站太空人宇航員太空空間站神舟月球

讀者迴響

熱門新聞

瑪娃台灣旁剎車轉6天　2段紫爆噴雨

李坤城妹控林靖恩偷結婚！爆她夫逝後行徑

瑪娃減速轉彎！最快今晚海警　颱風假機率曝

全車4人284歲　好友出門慘烈車禍

帶孩子住飯店走廊傳情侶嬌喘！家長見一物更怒

「TOYOTA全新房車」現身了

薛紀綱婚內出軌「工作全停擺」！

高雄婦遊日返國肩痛...皮膚黑線頭竟是蜱蟲！

即／郭台銘發聲了！親曝最想做的事

台灣軍力排第23名！1項目領先全球

台鐵集集貓站長「2週後被資遣」！鎮公所證實

反骨開箱大王具足蟲拉麵！蕾菈一嚐「公蟲腺體」發出慘叫

林千又爆秘交富豪人夫！　「商務艙同框照」洩關係

軍人付完316萬結婚基金　才知女友已婚

五月天志工「PO便當菜色」開砲　唱片公司說話了

更多

最夯影音

更多
接女兒下課裝大聲公惡整　她名字被狂重播超羞恥！

接女兒下課裝大聲公惡整　她名字被狂重播超羞恥！
國道4大車追撞！男被包夾亡　肇事者老闆幫喊冤：地磅害人

國道4大車追撞！男被包夾亡　肇事者老闆幫喊冤：地磅害人

睡太熟...鼠寶狂被戳沒反應　媽急吹氣才喚醒：嚇死我！

睡太熟...鼠寶狂被戳沒反應　媽急吹氣才喚醒：嚇死我！

自律女熱愛自由10年不上班　靠2大收入＋學習養活自己！

自律女熱愛自由10年不上班　靠2大收入＋學習養活自己！

路口未禮讓撞上保時捷　輪椅嬤目睹驚嚇狂拍胸

路口未禮讓撞上保時捷　輪椅嬤目睹驚嚇狂拍胸

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

寵愛毛孩的妳♥母親節快樂

寵愛毛孩的妳♥母親節快樂

全館滿$3000限量送毛孩保健品

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面