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陸駐法使館發文痛批廣島峰會 　「美國是搞脅迫的經濟流氓」

▲▼ 中駐法使館深夜發文痛批廣島峰會 。（圖／翻攝 中駐法使館官網）

▲ 中駐法使館深夜發文痛批廣島峰會 。（圖／翻攝 中駐法使館官網）

記者任以芳／綜合報導

G7廣島峰會於上週落幕，會後七國發表聯合公報內容幾乎「劍指」中國而來，包含台灣問題也首次列入討論。對此，中國駐法使館昨26日深夜發文痛批廣島峰會，標題是「G7廣島峰會，一起看看美式『經濟流氓』做派」，內文嚴詞批判美國才是「脅迫外交」的鼻祖，大搞「經濟流氓」行徑。呼籲G7其他成員國「放棄對美國的天真！」

該篇文章發表於中國駐法使館，並非外交部立場發言，明顯針對歐洲各國作出呼籲與警告。該文章首先稱，上週末七國集團領導人齊聚廣島，中國又成了繞不開的話題。不僅翻炒涉海、涉台、涉港、涉疆、涉藏、核武等涉華議題，還以所謂的「經濟脅迫」影射中國，可謂欲加之罪何患無詞！

該文還反問，應該好好深挖，誰才是「脅迫外交」的鼻祖和「專家」？誰在冠冕堂皇地大搞「經濟流氓」行徑？「脅迫外交作為美國的獨家發明，其歷史可以追溯到1971年，這一概念最早由斯坦福大學教授亞歷山大·喬治提出，意指使用威脅或有限武力，迫使對手停止或扭轉已採取的行動，一開始針對寮國、古巴、越南，後在美國霸權強推下迅速危及全球。發展中國家淪為「重災區」，從經濟制裁到技術封鎖，從政治孤立到武力威脅，美式脅迫走火入魔，手段不斷翻新，導致民怨沸騰。

文章指出，美國不點名地暗指中國搞經濟脅迫，完全是賊喊捉賊、倒打一耙。美國違背經濟規律，不惜殺敵一千自損八百，也要不斷升級對華貿易戰；出台《晶片和科學法案》，拼湊「晶片四方聯盟」，阻礙荷蘭對華光刻機正常貿易，向三星等企業勒索晶片產業機密數據，威逼誘騙台積電遷廠美國，千方百計卡中國的脖子。

▲▼中美關係。（圖／CFP）

▲中駐法使館痛批美國是經濟流氓、經濟脅迫者。（圖／CFP）

文章進一步說，美國對英國、賽普勒斯等多個國家百般施壓，限制其使用中國5G設備和服務；無端打壓中國高科技企業，以「清潔網絡」名義將百度、阿里巴巴等中國數字企業排除在外，將中興、華為、大疆等1000多家中企列入制裁清單，對TikTok更是明火執仗地「巧取豪奪」。

文章也以中國駐法使館立場繼續抨擊，文章稱「如此卑劣行徑，是對基於要素稟賦和比較優勢形成的全球產供鏈的嚴重破壞！是對市場經濟和公平競爭原則的粗暴踐踏！更是影響當今世界經濟企穩復甦的最大威脅！」已經不是「經濟脅迫」了，而是「經濟流氓」！美國一邊肆無忌憚地「組團打劫」，一邊還腆著臉高喊與中國合作，這種無恥嘴臉令人不齒！

話鋒一轉，文章繼續痛批指出，「G7成員國可能不願承認，但美國狠起來連盟友也打卻是不爭的事實。」並且舉例，上世紀80年代美對日本發動廣場協議、《美日半導體協定》、「301調查」三連擊；2013年以「長臂管轄」為名，逮捕阿爾斯通高管皮耶魯齊，法國「工業之花」落入通用電氣之手；對歐洲鋼鐵、鋁、飛機部件等產品揮舞關稅大棒，以《通漲削減法案》對歐洲經濟釜底抽薪。

文章呼籲，「一邊眼睜睜地看著美國損友自肥，一邊任由被綁上美式經濟脅迫的戰車，G7其他成員國口口聲聲說“不要再對中國天真了，其實他們真正要做的，是放棄對美國的『天真』！」

文章表示，中國從不搞脅迫霸凌那一套，從來不是風險的代名詞。中國式現代化將為世界帶來新機遇、新助力、新貢獻。以去風險之名包藏「去中國化」的禍心，終將是緣木求魚、作繭自縛、害人害己。

最後，文章強調，希望世界各國認清美國分裂世界經濟體系、遏制以中國為首的發展中國家、煽動「新冷戰」的維霸本質，認清自身利益所在，以實際行動對美國「脅迫外交」和「經濟流氓」行徑說不，共同走好合作共贏的正道。

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