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大陸 大陸焦點 特派現場

員工每天「帶薪拉屎6小時」　老闆氣到開除！法院：合法解雇

▲上班，工作，老闆，業務，公事，談判，西裝，領帶，商業。（圖／pixabay）

▲示意圖，非當事人。（圖／pixabay免費圖庫）

記者邱晟軒／綜合報導

上廁所是人之常情，然而有員工因為每天花費過長時間「帶薪拉屎」，結果竟被公司開除，經過一系列的訴訟後，法院最終判決更是支持公司的解雇決定：解雇合法。

根據大陸媒體《澎湃新聞》報導，中國一名姓王的男子在2006年4月進入該家公司工作，直到2013年4月雙方才簽訂了一份「無固定期限勞動合約」。2014年12月，王男因為肛腸疾病接受了手術，而手術傷口直到2015年初才完全癒合。

然而，自2015年7月開始，這名王姓員工每天上班後在廁所停留的時間多達「3－6小時」。根據公司統計，自2015年9月7日至17日，王男平均每天上2至3次廁所，這次在廁所停留的時間為3小時50分鐘、4小時28分鐘、4小時18分鐘、2小時32分鐘、4小時35分鐘、4小時16分鐘、4小時29分鐘、4小時01分鐘、5小時29分鐘和5小時22分鐘。

公司忍無可忍之下，在2015年9月22日解除了與王男的勞動關係，並解釋原因是根據《員工就業相關規則》相關規定，即「遲到、早退、未經允許因私離崗一個月內累計達15次或一年內累計達25次」。

王男不滿遭解雇，於是提起訴訟。原先法院判決結果認為，公司的解僱行為違法。然而，公司不服裁決，向法院提起訴訟，最終經過一審、二審和高院再審，法院認定「與該員工解除勞動關係不違反法律規定，原判決認定公司解除合約行為並不違法，是正確的」。

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