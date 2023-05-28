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大陸 大陸焦點 特派現場

特斯拉曾嘲笑比雅迪！　10年後..馬斯克：他們的車競爭力很強

記者任以芳／綜合報導

大陸近年在國家政策帶動之下發展電動車，尤其是大陸電動車龍頭比亞迪緊追歐美技術。有大陸網友挖出10年前影片調侃特斯拉創辦人馬斯克，因為他曾公開嘲笑比亞迪。10年後，馬斯克近期在個人社交平台改變對比亞迪汽車的評價，「他們的車競爭力很強。」

綜合陸媒報導，馬斯克26日在推特回應一名網友釋出的舊影片片段。該內容是，一名記者問他對比亞迪試圖與特斯拉競爭有何看法？

影片顯示，馬斯克立刻大笑問，「你看過他們的車嗎？」然後又笑了起來。當記者問，「我當然看過他們的車，告訴我你為什麼小？你不把他們當作競爭對手嗎？他們的車比你便宜很多。」馬斯克回答，「是的。」

如今，馬斯克對比亞迪的看法已經翻轉。他日前回覆網友這條推文寫，「那是很多年前的事了，他們的車現在競爭力很強。」

▼ 馬斯克改變對比亞迪評價 。（圖／翻攝 推特）

▲▼ 馬斯克改變對比亞迪評價 。（圖／翻攝 推特）

▲比亞迪U8電動越野休旅 。（圖／翻攝自比亞迪）

▲比亞迪U8電動越野休旅 。（圖／翻攝自比亞迪）

報導稱，最近的大陸銷售資料顯示，電動汽車銷量出現驚人的增長，正式使中國新能源汽車巨頭比亞迪成為世界第二大純電動汽車製造商，而且正在迅速趕上特斯拉。

根據大陸乘聯會（CPCA）公佈的資料，今年一季度全球電動車Top 20銷量榜上，特斯拉Model Y和Model 3分別佔據第一和第三名；而比亞迪在前10名中拿下5個排名，甚至超越比亞迪的拳頭產品--比「亞迪宋家族」的比亞迪宋（PLUS DIM），高居第二。

不過，光看市場表現，特斯拉旗下的產品在大陸仍然有著很強的競爭力，這十年期間，比亞迪大力發展新能源車，目前位居全球富有影響力的電池製造廠商，甚至連對手特斯拉都將比亞迪刀片電池「納入」自家的供應體系，這足以說明比亞迪產品的強大競爭力。

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