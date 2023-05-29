「不願看到國家撕裂」　侯友宜會毛治國曝心聲：凝聚大家力量

▲侯友宜拜會毛治國。（圖／翻攝自侯友宜臉書）

記者鄭佩玟／新北報導

2024總統大選倒數，國民黨總統參選人、新北市長侯友宜今（29）日於臉書透露，前幾天拜會前行政院長毛治國以及其夫人，在這次請益中，毛也分享許多國政上的看法，包括面對國家的能源危機，必須依據科學數據研究，做出務實的判斷；侯友宜稱自己2018年投入人生第一場選舉後，目的只有一個，就是不願意看到政治操作及意識型態，一再撕裂國家，造成台灣這片土地及人民的對立與衝突。

「不忘初心，方得始終」，侯友宜日前拜會、請益毛治國，並指出自己與毛夫人錢瑩瑩的淵源。他說毛夫人是警大的教授，兩人曾在警大一起共事，在自己人生第一次選舉時，毛治國跟夫人也親自站台力挺；如今，「對於我承擔的責任與挑戰，兩位更如往昔般，給予我滿滿的鼓勵與支持，這份溫暖，從未減退，如同我從政的初心，未曾改變。」

在這次請益中，侯友宜說，毛治國也以他豐富的從政經驗，跟自己分享許多國政上的看法，包括面對國家的能源危機，必須依據科學數據研究，做出務實的判斷；對於超高齡社會來臨，伴隨的長照、勞動力短缺等議題，必須跨部會橫向溝通、合作，研擬具體有效政策。

侯友宜強調，自2018年選擇投入人生第一場選舉，目的只有一個，就是不願意看到政治操作及意識型態，一再撕裂國家，造成台灣這片土地及人民的對立與衝突。侯友宜指出，在拜會毛治國及夫人的過程中，也再次跟兩位表述從政初心，始終不變，無論未來的挑戰有多艱鉅，自己都會勇往直前，不分黨派、不分族群，凝聚起所有人的力量，讓國家往和平、安定、繁榮的道路前進。