2024藍綠白爭總統　沈富雄預言：他會當選

▲賴清德、侯友宜、柯文哲。（合成圖／ETtoday資料照）

記者皮心瑀／台北報導

國民黨日前徵召新北市長侯友宜參選總統，也代表2024大選藍綠白戰將終於到位，但侯友宜民調卻未有慶祝行情。不過，前立委沈富雄直言，侯友宜最終會勝選。民進黨的賴清德有包袱，他招架不住，而民眾黨的柯文哲其實是硬撐。

沈富雄在《下班瀚你聊》指出，賴清德面對民進黨這幾年的執政，像是詐騙案、貪汙案，都是他要處理的問題，但他最大麻煩在於如何解釋兩岸政策，民進黨忽然間講台海唯一選項是和平，到底兩岸是和平還戰爭，因為他們過去蔣反中抗中，現在要和平，會轉不過來。

沈富雄認為，侯友宜是老牛慢熟，從《聯合報》民調來看，賴清德每個年齡層的支持者都很平均，他們是反共抗俄，保衛大台灣的人，值得注意的現在民進黨的主張跟先總統蔣中正很像，但這是不是對的，人民會進一步思考。

沈富雄也提到，柯文哲不會影響選戰，他的支持者大部分是年輕男性，且來自藍的較多，所以國民黨中央想藍白合，這是很大的錯誤，因為柯文哲其實是硬撐在那邊，得到年輕人對未來的寄托，這是假象。柯文哲現在拿翹，他要守住這個盤，怎麼能在嘴巴上示弱？你沒有條件跟他交換。

沈富雄說，侯友宜的民調不高，有兩組人不喜歡他，一是黨內深藍認為他不夠藍，二是黨外年輕人認為他太藍，兩組有可能都錯。侯友宜就是一頭牛，默默為大家做事，能夠欣賞他的都是高年齡層，因為老人家曉得。藍營想要贏，國民黨跟侯友宜要把青年人關心的議題做出非常漂亮的主張。