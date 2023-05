▲「雞排妹」鄭家純、資深媒體人周玉蔻(合成圖/翻攝鄭家純臉書、記者屠惠剛攝)

記者皮心瑀/台北報導

藝人「雞排妹」鄭家純證實獲民進黨徵詢參選2024立委選戰,引來綠營人士不滿,年輕幕僚更連署呼籲提名小組應出面說明規則。面對黑箱作業的質疑聲浪,鄭家純受訪稱「可是不是很多徵召都是這樣嗎?」讓資深媒體人周玉蔻直言,民進黨的應該懸崖勒馬,對雙方都好。

周玉蔻指出,鄭家純「徵召不就是黑箱」的說法,應該已經結束了她與民進黨的立委提名徵召與否關係了吧!「懸崖勒馬,對雙方都好」。

周玉蔻先前也曾評論,鄭家純投入大選,「是對的人在錯的位子(The right person. to the wrong position.)」。

民進黨想提「刺客」布局2024立委,卻遭批評空降、黑箱。鄭家純日前回應,「可是不是很多徵召都是這樣嗎?這應該不是什麼首創的徵召模式,如果要去講黑箱,那你要不要去講以前的徵召全部都是黑箱呢?」自己不是決策者,如果是決策者就比較適合聊這個,不是的話就不要多說話。

鄭家純說,自己被當沙包,也不會有什麼樣的感覺,很多人會擔心說是不是很受傷,「不會不會,真的不會」。