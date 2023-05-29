友信醫療集團攜手南投在地國小師生植樹　原濫墾地種下866株林木

▲南投林管處攜手友信醫療集團種下866株林木。（圖／南投林區管理處提供，下同）

記者高堂堯／南投報導

南投林區管理處與國內知名的醫療企業友信行醫療集團攜手合作，日前在水里鄉的巒大事業區第5林班舉辦企業認養植樹活動，並邀請在地新興國小師生共襄盛舉；員工與師生共約80人親手種下台灣原生樹種赤皮及青楓等886株林木，希忘帶動民眾對植樹減碳與環境永續的關注、付諸行動，讓更多資源挹注台灣森林。

「樹海療育趣」植樹活動於5月26日登場，在林管處處長李政賢、友信行永續長施惟真及新興國小校長周進科帶領與林管處人員協助下，林管處先贈與新興國小學童關於愛護環境及友善森林的書籍，並由新興國小舞獅隊熱場表演，由舞獅咬取苗木交由友信行及林管處同仁，象徵傳遞綠色種子，也為大地祈福。

施惟真表示，友信醫療集團長年推動社會公益與環境保育，以「We Care About Life」為集團使命，於2017年擬定品牌永續重大議題，不僅持續定期舉辦陸域、海洋生態及醫學生生命教育等各類關懷行動，帶領員工及親友實踐企業關懷，每年企業志工服務累積時數超過1000小時。2022年成為台灣醫療產業第一家獲得B型企業認證，全方位落實「啟發醫療，通往幸福」的品牌使命。

施惟真說，近年來友信積極認養造林，也致力於員工的環境友善教育，活動還並邀請南投林管處水里工作站主任謝光普線上與同仁分享台灣的森林資源與造林撫育工作；此次很高興經由南投林管處搭起與在地新興國小的合作橋樑，30多位主管及員工捐款認養南投林管處濫墾地收回的造林地0.52公頃，種下866株林木。

周進科表示，透過植樹的活動，讓學生更珍惜這片土地的一草一木，養成飲水思源及感恩惜福的品德，也期待這些樹木生生不息，一起陪伴新興國小成長，成為學生們共同的記憶；李政賢指出，植樹需長時間投入人力、物力等，捐款認養植樹工作可由企業或團體捐款挹注造林經費，林務局代為執行造林工作，政府、企業與地方共同攜手為復育森林、地球永續共盡心力。