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基隆Podcast第2季！暢談童軍體驗趣味　民政處長分享歷史故事

▲基隆Podcast第2季 暢談童軍體驗趣味。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲基隆Podcast暢談童軍體驗趣味，民政處長分享歷史故事。（圖／記者郭世賢翻攝，下同）

記者郭世賢／基隆報導

基隆市政府推出網路廣播節目「基隆Podcast」，本週迎來全新第二季，市府發言人余治明邀請民政處長張淵翔，分享童軍歷史故事，與趣味冷知識，一起推廣童軍活動與精神，鼓勵家長帶著小朋友走出戶外體驗大自然，並引入SDGS的概念，培養童軍成為為社會服務且具有和平概念的和平大使。

張淵翔表示，童軍最早由英國貝登堡的將軍結合自身在南非和印度服役的經驗，認為軍隊中所培養的獨立精神及野外求生的技能有助於學生的成長，於是在1907年率領一批學生在英國外海的白浪島從事露營活動，成為童軍活動的源頭，也發展出童軍的三大制度：小隊制度、榮譽制度、徽章制度；我國則在1912年就成立第一個童軍，可見我國童軍的歷史淵源流長。

▲▲基隆Podcast第2季 暢談童軍體驗趣味。（圖／記者郭世賢翻攝）

張淵翔也分享到，外界難免認為童軍花費不貲，但是其實童軍活動都是靠孩子們與同伴共同努力完成，所學習的技能與體驗更是無價的回憶，另外童軍的活動也會跟世界各國的朋友交流，家長也能透過童軍活動與自己的孩子關係更加親密，加上可以培養孩子獨立自主的精神和野外求生的技能。

張淵翔說，未來將會增加晉級制度以及專科制度，透過對青少年的考驗以及培養專業技能，即可獲得徽章，強化童軍團的專業技能以及團體精神。同時也邀請國際的童軍服務員一同帶領幼童軍參與活動。童軍團也經常投入公益活動，並引入SDGS的概念，培養童軍成為為社會服務且具有和平概念的和平大使。

▲基隆Podcast第2季 暢談童軍體驗趣味。（圖／記者郭世賢翻攝）

余治明表示，童軍是一個歷史悠久的組織，孩子們在參加童軍活動中，可以學習露營、繩結、烹飪等技巧外，也能培養獨立、勇敢、自主的精神，除此之外，童軍伙伴們也常參與社區服務的工作，促進社會公益。相信未來基隆童軍會也將積極的規劃活動，吸引更多不同年齡層的朋友參與，讓大家都在童軍體驗中，留下屬於自己的回憶。

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