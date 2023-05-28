取消兩段式左轉？柯文哲：若機車不往前竄　「當汽車一樣行駛」才可以

▲柯文哲出席2024校園總統馬拉松。（圖／記者袁茵攝）

記者袁茵／台北報導

機車兩段式左轉是否取消，常引民眾議論。針對當選總統後如何推動交通平權問題，是否廢除機車兩段式左轉規定？民眾黨主席柯文哲28日表示，倘若機車比照汽車全走一條線，不會在等紅燈時跑到前面停等，「按照汽車的車道來走，可以左轉啊！為什麼行？但不能又要這樣、又要那樣，這種不行。」

柯文哲28日上午在集思台大會議中心參與2024校園總統馬拉松，現場有學生提問，柯文哲卸下台北市長身份前夕，開放試辦忠孝西路夜間行駛，如今狀況看起來很好，北市府可能擴大辦理，倘若未來柯文哲當選總統，如何推動交通平權問題？是否可能廢除「道交規則」第99條，關於機車應該靠右行駛，並且兩段式左轉規定？

柯文哲回應，該名同學詢問的機車問題，反映出台灣人的思維問題在哪裡，針對機車能不能左轉問題，如果機車比照汽車全部走一條線，不可以在紅燈時跑到前面去停等，將機車一樣當汽車在行駛，「是可以右轉（應為左轉）啊！按照紅綠燈左轉沒有問題。」現在問題是機車想往前方竄，但又想要直接左轉，這樣才會出問題。

柯文哲認為，台灣道路設計困難，因為國外只有行人跟機車，了不起再加上自行車，但台灣路面同時要設計4種東西，分別是汽車、機車、自行車與行人，造成難度變很大。

最後，柯文哲說，如果機車要左轉，只要從今天開始機車不要亂竄、按照汽車的車來走，「可以左轉啊！為什麼不行？但不能又要這樣、又要那樣，這樣不行。」不可以只想享權益卻不享義務，這是很重要的概念，也是他對機車平權的看法。