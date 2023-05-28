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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

須向陸表明「底線是台灣自主」　柯文哲：超過的話「只好跟你拚了」

記者袁茵／台北報導

民眾黨主席柯文哲挑戰參選2024總統大選，日前打出「聯合政府團結台灣」、「台灣自主兩岸和平」等主張。柯文哲28日強調，台灣當前仍面對一個很頭痛的問題，就是中國大陸，不要搞到可合作時卻在對抗，同時也得說明他的底線是「台灣自主」，超過底線的話，「我只好跟你拚了」。

▲▼柯文哲出席2024校園總統馬拉松。（圖／記者袁茵攝）

▲柯文哲出席2024校園總統馬拉松。（圖／記者袁茵攝）

柯文哲28日上午出席由亞太青年協會、台灣大學政治學系系學會舉辦的「2024校園總統馬拉松」，致詞時再談自己日前拋出的主張。

針對「聯合政府團結台灣」，柯文哲表示，或許很多人會想用政黨政治來反駁，但他覺得台灣需要有一次重開機、讓藍綠鬥爭Restart的機會，將來再思考政黨政治；前總統馬英九訪陸、現總統蔡英文訪美，證明台灣是一個分裂的國家，所以自己才提出「聯合政府團結台灣」，希望國內社會和諧，要先做到政黨和解。

柯文哲提及，故總統李登輝於1990年開國是會議後，30幾年來沒有總統願意出面，讓主要政黨的人物坐下來討論兩岸關係，包括對中國大陸要採取何種態度、對美國採用何種態度，儘管意見不一樣、談不攏，但經過溝通後可達80％相同，得先從內部要求台灣社會和諧、政黨和解，才有機會讓兩岸和平。

面對他的兩岸政策主張「台灣自主兩岸和平」，柯文哲說，台灣當前還是面對一個很頭痛的問題，那就是中國大陸，美國國務卿布林肯說的話很有用，「可以合作時合作，需要競爭時競爭，必須對抗時對抗。」而台灣不要搞到可以合作時卻在對抗。

柯文哲強調，雙方應先將底線劃清楚，「我們的底線是台灣自主，必須跟中國大陸表明，不管怎麼樣，我可以決定我的生活，這是我的底線，你若要超過這條線，那我也沒辦法，就只好跟你拚了！」在台灣自主的基礎下，台灣追求兩岸和平、願意跟中國大陸溝通，談談看到底要怎麼做。

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