柯文哲酸蔡政府：2030雙語教育不可能　賴清德曾要推「現在卻不見」

▲柯文哲出席2024校園總統馬拉松。（圖／記者袁茵攝）

記者袁茵／台北報導

總統蔡英文主打「2030年雙語國家」政策，認為英語能力是台灣走向世界的必要能力。不過，欲挑戰2024總統大選的民眾黨主席柯文哲認為，新加坡雙語教育花28年、台北市花6年也不過讓三分之一學校可以雙語教育，「你說什麼2030雙語教育？怎麼可能！」

柯文哲28日上午在集思台大會議中心參與2024校園總統馬拉松，現場有台大政治系學生提問，民進黨推2030雙語教育政策，使學生權益受到影響，柯作為前台大教授，是否認同2030年雙語國家政策，以及是否聽取民間團體、學生建議，停止2030年雙語政策，或將政策檢討納入學生意見？

針對民進黨2030雙語教育，柯文哲直言，「我跟你講，2030怎麼可能雙語教育成功！」自己2016年訪問全球推行雙語教育最成功的新加坡，並且向對方的教育部長談話，當時詢問新加坡如何推行雙語教育，對方拿出了「李光耀傳」給他。

柯文哲提及，新加坡花28年推雙語教育，因為已經任教的老師很難全部改變，本來沒有在用英文教課的老師，突然要對方用英語教課，這並不容易，所以得花28年時間將老師慢慢換掉，換成能教雙語的老師，這才有辦法解決，但新加坡要花28年，台灣就算打折一半計算，也得花14年，所以才說政治上常常都是喊口號。

柯文哲認為，自己在台北市推雙語教育，從第一年2間學校、第二年6間學校，到2022年9月僅有78個學校雙語教育，但要思考台北市錢比較多、有長期規劃，「我從2016年花了6年時間，才推三分之一學校雙語教育。」且學生上課時間有限，要母語教育、雙語教育，又要有國語教育，到底要怎麼上課？

柯文哲強調，此問題單單在台北市政府就討論很久，「所以我跟你說，什麼2030雙語，怎麼可能！新加坡都花28年，你台灣要花幾年？」不要幻想用一天改變國家，但同時不要幻想什麼事都不做，這個國家就會改變，「這不可能」。

話鋒一轉，柯文哲也提到，台灣需要長期規劃，很堅定一直往前走，所以他反對一個總統得換6000個政務官或機要，造成文官制度被破壞，國家再也無法長期規劃，不應該換總統、政策就被改掉，「賴清德當行政院長時推雙語教育，現在呢？就不見了。」一旦政策確定，就應該是國家政策、全民共識，不管誰當總統就往前進。