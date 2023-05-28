當選總統執行死刑？　侯友宜：該做的事絕不等待、也絕不妥協

▲侯友宜出席董事長開講高雄場。（圖／記者崔至雲攝）

記者鄭佩玟／台北報導

台灣目前有不少死刑犯尚未槍決，被問到當選總統是否執行死刑？國民黨總統參選人侯友宜27日晚間出席公開活動表示，司法審判不能與人民感情距離太遠，公平正義一定要有人去做，自己若當選總統「該做的事絕不等待，也絕不妥協」。

網路直播節目「董事長開講粉絲見面會」在高雄開講，邀來侯友宜，現場聚集近二千位支持者，雖然沒能見到原訂今在高雄有行程的鴻海創辦人郭台銘，與前高雄市長韓國瑜，但侯友宜說，自己和郭台銘、韓國瑜都是兄弟、朋友，都會為中華民國同心向前走，打拼顧土地，絕對沒問題。

主持人錢怡君、馬千惠問侯日前為縱火燒死九人的犯人李國輝最後判無期徒刑為何很氣憤？侯友宜說，五年前這起縱火事故，他有到現場，燒死九人外，還有五人受傷。侯進一步說到，社會要有底限，就是跟大家站一起，他不同意（李國輝）判無期徒刑，司法審判不能與人民感情距離太遠，公平正義一定要有人去做，「我做總統，不是這樣做，該做事情還是要做。」

除針對死刑議題表態，侯友宜也表示，若當選總統會重視治安問題，並痛批民進黨執政7年，造成「只有我沒槍、大家都被騙、青少年被利用犯罪、政黨黑金」4大治安民怨，更因政府勾結黑金，讓警察無法守護人民，向大家承諾未來當選總統，一定不會讓公務員升遷受政治干預，「對就是對，錯就是錯，這是我一生最重要的堅持」。