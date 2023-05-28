「王金平早餐會」12道料理曝光！　侯友宜坦言：這次的選舉是場硬仗

▲侯友宜赴王金平高雄路竹老家「早餐會」。（圖／記者崔至雲攝）



記者崔至雲／高雄報導

國民黨總統參選人、新北市長侯友宜今（28）日一大早抵達前立法院長王金平路竹老家，展開「早餐會」。出席的包含白派大老、高雄市農會理事長蕭漢俊、市黨部主委黃昭順等人。早餐會前，侯友宜特別感謝王金平準備豐盛早餐，他也坦言，「這次硬仗絕對不是很好打」，但謝謝王金平給予很多建議跟幫忙。

「王院長早餐會」開兩桌，一早廚房就送出多道料理，包含蔥蛋、虱目魚、煎豆腐、炒菱角、花椰菜乾、炒蘑菇、麵粳、炒茄子及南瓜粥等12道料理。

侯友宜約7時58分抵達王金平老家，兩人及地方民代以及藍營大老先進到王金平家中會談一陣，大約經過20分鐘後，一行人出來用餐。用餐前侯友宜發表簡單談話，他提到，謝謝王院長準備這麼豐盛早餐，最辛苦的是為地方服務的民意代表，有他們才有現在的高雄。

侯友宜提到，他對高雄沒有這麼熟悉，「這次硬仗絕對不是很好打」，謝謝王院長給他很多協助、幫忙，王金平也有囑咐他，未來兩岸一定要和平穩定，才能往前走，並且恪遵中華民國憲法，國家才能穩定。王也鼓勵大家面對所有問題，一定要團結。侯友宜說，王金平除了鼓勵他，也鼓勵席間的立委提名人，大家要同心齊力，一起打贏這場選戰，讓政黨成功輪替。

上午「早餐會」出席的包括智庫執行長柯志恩、前立委侯彩鳳、黃昭順、吳光訓，前高雄市議長黃啓川、國民黨立委吳怡玎，企業代表的吳榮彬、林高煌，學界的廖財固、蕭漢俊、高雄市議員陸淑美，要參選立委的陳美雅、曹桓榮、李明璇等人。



