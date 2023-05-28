曾拿私密影像威脅前女友？　民進黨性別部主任：不應與李正皓合作

▲民進黨性別平等事務部主任李晏榕。（資料照／記者李毓康攝）

記者呂晏慈／台北報導

民進黨主席賴清德上周宣布將在新北市立委第9選區（永和）支持無黨籍政治評論員李正皓參選，不過，黨內青年世代幕僚發起連署，質疑李曾涉嫌以私密影像威脅前女友，呼籲提名小組重新評估人選。對此，民進黨性別平等事務部主任李晏榕27日明確指出，當女方要求刪除影片及備份時，若李正皓真的藉此威脅，就應該被譴責，民進黨作為堅守性平價值的政黨，不應該與其合作。

近日有民進黨青年政治工作者及幕僚發起「請民進黨以行動回應徵召與禮讓爭議」連署，質疑「與曾經偷拍、控制及威脅女性的候選人合作，民進黨要我們相信什麼價值？」聲明呼籲，民進黨提名小組應重新評估是否禮讓李正皓，並說明艱困選區的定義、公布初選民調、選擇徵召及徵召人選的標準。

民進黨性別部27日舉行「民主性平小學堂」座談會，邀請台北市議員苗博雅與何孟樺分享女性參政經驗，有與會者詢問，現在網路上有連署針對李正皓，好像有一些性別上的事情，不知道怎麼回應？李晏榕坦言，自己作為一個法律人、性別部主任、在性別運動圈參與這麼久的人，她認為有幾個重點，假設網路流傳的Line訊息是真的，「當然我相信這個Line訊息是真的啦，它確實是李正皓和他前女友的對話」。

李晏榕表示，整件事情的重點是，不論女方是否同意被拍攝影片，就算當時她是同意的，當她希望這段關係結束、並要求刪除影片和備份時，李正皓可能有刪除，卻說「難道不能備份」，最應該被譴責的是，李如果真的有拿這件事威脅女生，就應該被譴責。

李晏榕直言，「坦白說，我覺得我們的黨選擇要跟這樣的人合作，我個人表示遺憾」，但是站在自己的立場也只能夠尊重，現在確實有很多民進黨幕僚、國會助理及許多年輕支持者正在串聯，希望高層可以重新考慮這件事，她對此樂觀其成，但她的身分立場可能不方便參與連署。

李晏榕說，她個人確實是認為，對於李正皓這樣子的人，站在民主進步黨作為一個堅守、且認為性別平等是重要價值的政黨，不應該跟這樣的人合作。

對於外界質疑，李正皓今天上午再度發文表示，所謂的偷拍女生一直以來就是抹黑爆料，這件事其實7年前自己也澄清過，他不會要求大家自己爬文，他重新再說一次：週刊的截圖是去脈絡化、後製過、東拼西湊，時間軸也不對的不完整對話，根本無法以此證明些什麼。

李正皓還說，「當時我與前女友有吵架，我們彼此都年輕、都不會處理感情，其實也沒有生死大仇。周刊在爆料前一天跟我查證後，我與前女友的對話，坦白講，當時我的無奈情緒遠大過生氣情緒，哪裡來的威脅？」不過，他並未正面回應被控「威脅女生」一事。