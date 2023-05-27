強颱瑪娃走向逐漸明朗！4天防「東雨西酷熱」　最快29日晨發海警

▲颱風瑪娃最新路徑、位置。（圖／氣象局，下同）

記者閔文昱／綜合報導

強烈颱風瑪娃下周是否影響台灣受關注。中央氣象局指出，瑪娃周日將持續穩定地以西北西方向前進，下周一開始速度將逐漸放慢且有北轉的趨勢，預計將於下周一清晨到上午發布海上颱風警報，而陸上警報發布機率則較低。臉書專家表示，目前瑪娃的走向已逐漸明朗，垂直北轉機率最高，若按照此路徑，東部要防風雨，西部防酷熱。

根據中央氣象局觀測，颱風瑪娃27日晚間8時的中心位置在北緯16.8度，東經130.9度，以每小時20公里速度向西北西進行，中心氣壓910百帕，近中心最大風速每秒55公尺，瞬間最大陣風每秒68公尺，七級風暴風半徑300公里，十級風暴風半徑120公里。

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氣象局指出，從27日開始基隆北海岸、東半部(含蘭嶼、綠島)、恆春半島沿海，28日起馬祖、澎湖、南部沿海也將陸續有長浪出現，東台灣沿海浪高將增高到3到5米，浪高還會持續增大，提醒民眾非必要請勿前往海邊活動，海上作業船隻也請特別留意。

氣象局預計將於下周一清晨到上午發布海警，下周一至下周四（29日至6月1日）颱風外圍環流影響，大台北、東半部地區及恆春半島有短暫陣雨，東北部地區有局部大雨發生的機率，其他地區為多雲到晴，午後南部地區及其他山區有局部短暫雷陣雨；這段期間可能有颱風外環流沉降影響，新竹以南地區有局部高溫發生的機率。

臉書粉專台灣颱風論壇｜天氣特急則分析，瑪娃走向漸明朗，根據最新歐洲模式，發散的情況收斂很多，表示數值模式的成員看法逐漸有了共識，不確定性正在降低中，「垂直北轉機率最高」，剩下轉向的角度跟位置，接下來就是「東部防風雨，西部防酷熱」。

▲台灣颱風論壇｜天氣特急指出，瑪娃垂直北轉機率最高。（圖／翻攝自台灣颱風論壇｜天氣特急）

針對美國預報顯示的「瑪娃回馬槍襲台」，颱風論壇指出，目前雖無法完全排除，「但機率很低低低低低低低就是了～」