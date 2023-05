瑪娃重創關島！「115台灣旅客滯留」曝斷水電慘況　餅乾配水果腹

記者趙蔡州/綜合報導

強颱瑪娃24日侵襲關島,強風豪雨破壞當地電力、水利設施,不但造成電力中斷、建築物淹水,也讓關島國際機場被迫關閉,目前已知有115名台灣旅客滯留關島,南韓甚至有超過3000人滯留,如何解決滯留旅客的餐飲、住宿問題成為重點難題。

▲強颱瑪娃襲關島台,強風大雨重創當地設施。(圖/翻攝自推特)

強颱瑪娃挾帶驚人風雨侵襲關島,嚴重破壞當地的電力與水利設施,推特曝光的畫面可以看到,有許多車輛被強風掀翻,被吹斷的樹木、樹枝散落在街道與沙灘,甚至有飯店的牆壁「被吹到爆開」,導致雨水直接灌入房間,房內當場淹水變成小型水池。

My cousin sent me these videos that he received from friends working at the hotels (most likely Hyatt). Some of the destruction of #TyphoonMawar #Guam pic.twitter.com/8w7oJXEQrv