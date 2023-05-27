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瑪娃重創關島！「115台灣旅客滯留」曝斷水電慘況　餅乾配水果腹

記者趙蔡州／綜合報導

強颱瑪娃24日侵襲關島，強風豪雨破壞當地電力、水利設施，不但造成電力中斷、建築物淹水，也讓關島國際機場被迫關閉，目前已知有115名台灣旅客滯留關島，南韓甚至有超過3000人滯留，如何解決滯留旅客的餐飲、住宿問題成為重點難題。

▲▼瑪娃颱風侵襲關島造成災情。（圖／路透）

▲▼強颱瑪娃襲關島台旅客滯留「當地慘況曝」　受困民眾嘆：這邊真的很慘。（圖／翻攝自推特）

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▲強颱瑪娃襲關島台，強風大雨重創當地設施。（圖／翻攝自推特）

強颱瑪娃挾帶驚人風雨侵襲關島，嚴重破壞當地的電力與水利設施，推特曝光的畫面可以看到，有許多車輛被強風掀翻，被吹斷的樹木、樹枝散落在街道與沙灘，甚至有飯店的牆壁「被吹到爆開」，導致雨水直接灌入房間，房內當場淹水變成小型水池。

風雨過後，關島許多地區斷水斷電，機場也毀損嚴重，暫時無法恢復起降。根據《中央社》報導，雄獅旅遊證實，有115名自由行旅客原本要乘坐23日星宇航空JX8071班機回台，不料航班因為瑪娃影響被取消，旅客被迫滯留當地，目前已派駐地人員協助安排旅客食宿，未來會持續了解颱風情況，並與星宇航空密切協調，待關島機場開放後，在確保旅客安全的前提下，合力把旅客送回台灣。

一名滯留當地的旅客形容，關島現場的情況真的超慘，因為沒有電、沒有水可以用，要吃到熟食真的很困難，光買的漢堡就要等2到3小時，超市的熟食與泡麵早就被買光，現在只能靠喝水吃餅乾。另有滯留的旅客透露，他住的飯店房間淹水，且斷水斷電，他們只能去泳池撈水，並用礦泉水漱口。

南韓也有超過3000名旅客滯留關島，情況好一點的還有房間可以休息，但有部分飯店房間因淹水或遭破壞，導致旅客們只能擠在大廳、宴會廳休息，加上部分飯店不提供食物及水，還有人慢性疾病藥已吃光，當地藥局又幾乎未恢復營業，如何解決滯留旅客的生活物資與住宿問題，成為迫切必須處理的問題。

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