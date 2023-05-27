瑪娃直奔台灣後「減速大拐彎」　最新路徑曝！7縣市躲不過雨襲

▲強颱瑪娃來勢洶洶。（圖／翻攝自Facebook／台灣颱風論壇｜天氣特急）



記者李宜秦／台北報導

強烈颱風瑪娃來勢洶洶，氣象專家表示，預計瑪娃在石垣島以南直接北轉機率非常高，至於美國模式預測「瑪娃將回馬槍襲台」的機率相當低，不過無論瑪娃如何移動，下周一到周四「基北北宜花東恆」都一定會下雨。

臉書粉專台灣颱風論壇｜天氣特急分析瑪娃最新動態指出，瑪娃在石垣島以南直接北轉機率非常高，下周一、二走到台灣東南方時，正好遇到高壓減弱期，將在奔向台灣之際減速並轉向。

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針對美國預報顯示的「瑪娃回馬槍襲台」，颱風論壇指出，大部分的成員仍然支持轉向東北，表示回馬槍的機率很低。回馬槍是建立在，颱風轉向後，槽線拉不太動，瑪娃東南方有另一個熱帶系統誕生加上高壓稍微增強，三者互動之下瑪娃被往西推。

▲▼颱風瑪娃暴風圈侵襲機率、路徑預測圖。（圖／氣象局）

由於瑪娃西方有太平洋高壓的乾空氣，可能導致瑪娃重新增強不如預期，未來兩天強度不會有太大變化，維持現有強度或可能稍微減弱，下周一抵達台灣東南方海域時，因大氣環境已不利颱風發展，還會再減弱為中度颱風。

颱風論壇提醒，無論瑪娃如何移動，下周一到周四位於迎風面的基隆、台北、新北、宜蘭、花蓮、台東、恆春半島都一定會下雨。且暴風圈將擦過花東沿海，籠罩蘭嶼、綠島，請務必注意強風。瑪娃越靠近台灣，風雨感受會更明顯。宜蘭、花蓮、北海岸地區長時間位於迎風面，連日降雨會相當可觀。

至於西部地區因為中央山脈阻擋，加上颱風外圍沉降氣流，會非常乾熱，山區有些許下雨機會，但下雨的強度需視瑪娃距離有多近。以目前路徑來說，西部平地要下雨非常困難。