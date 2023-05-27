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強颱最近時刻曝！雨彈狂轟4天　半個台灣濕透「炸出一圈紫」

▲颱風瑪娃下周對台產生影響。（圖／翻攝自RAMMB）

▲颱風瑪娃下周對台產生影響。（圖／翻攝自RAMMB）

記者李宜秦／台北報導

強烈颱風瑪娃持續往西北西方向前進，中央氣象局預計下周一清晨到上午發布海上颱風警報，周一到周四將受颱風環流影響，周二、三離台最近，這四天大台北、東半部、恆春半島都會有雨，尤其東半部雨勢明顯，東北部還會有局部大雨，新竹以南位於背風側將有「火燒風」發生。

氣象局技正王君賢表示，瑪娃目前位於台灣東南東方1300公里海面上，明日仍不受颱風影響，各地天氣穩應，但不過東半部浪高可達三米以上，基隆北海岸、恆春半島、西南部沿海、馬祖、澎湖嚴防長浪，明日各地溫度高，外出小心中暑。

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▲▼未來天氣趨勢。（圖／氣象局）

▲周末起沿海浪大，外出小心安全。（圖／氣象局）

因太平洋高壓減弱，下周一颱風將開始北轉，周一到周四北上速度慢，但暴風半徑縮減速度也較慢，因此影響天氣的時間較長。屆時大台北、東半部、恆春半島都會有雨，尤其東半部雨勢明顯，東北部還會有局部大雨。周五颱風遠離，剩下北部、東半部有局部雨，午後山區有零星雨。

氣象專家賈新興在臉書粉專貼文表示，下周一到周四受颱風外圍環流影響， 桃園以北及宜蘭有局部雨， 午後山區有零星短暫陣雨，宜蘭有較大雨勢發生。周一到周三新竹以南有火燒風（焚風）發生的機會， 綠島及蘭嶼風浪極大。

▲▼未來天氣趨勢。（圖／氣象局）

▲▼未來天氣趨勢。（圖／氣象局）

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