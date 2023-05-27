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快訊／滴妹「再睡5分鐘」稱南部水質異常遭出征　水質檢驗結果出爐

▲再睡5分鐘發布公告。（圖／翻攝自Facebook／再睡5分鐘）

▲再睡5分鐘今天突然公告「義享店」停賣部分品項，稱因南部水質異常。（圖／翻攝自Facebook／再睡5分鐘）

記者許宥孺／高雄報導

手搖飲「再睡5分鐘」由YouTuber滴妹創立，今(27日)突然表示「近期南部水質狀況異常」，導致飲品在風味上有些微差異，「高雄義享門市」將暫停販售部分品項，不過貼文一出後引發討論。供水單位台水七區管理處稍早到義享時尚廣場驗水質，結果「符合水質標準」。

「再睡5分鐘」今日稍早透過粉專發布公告，提到近期因「南部水質狀況異常」，影響飲品風味，經團隊評估，覺得部分飲品並未符合品牌標準，即便風味僅有些微差異，但為了讓顧客有最好的飲用體驗，「高雄義享門市」將暫停販售部分品項，現場僅會提供「簡單喝原茶」、「好濃純鮮奶」、「品牌限定」系列的飲品。

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不過貼文一出後，引起網友質疑，「飲料直接用自來水？」、「沒用淨水器設備？」、「「證據在哪，水質差你說的算？」也有人質疑，既然水質有問題，那百貨其他店家的水質是否也受影響。

對此，義享時尚廣場強調，水質認知差異由交由品牌說明較恰當。

▲再睡5分鐘,滴妹手搖飲。（圖／記者陳涵茵攝）

▲再睡5分鐘。（圖／ETtoday資料照）

而供水的台水七區管理處稍早派員到義享時尚廣場驗水表水質，「結果符合水質標準」，同時也洽分店，詢問不知是水質哪方面有問題？不過店家並未多作解釋。

台水七區管理處副處長徐志宏表示，台水供水範圍是管線上的水質，至於用戶裡面的設備就不是台水供水範圍，是由用戶自行管理。對於店家突然Po此文，也有點嚇到，不過後續業者也已將公告移除修正。

▲「再睡五分鐘」道歉了。（圖／翻攝自粉專）

▲「再睡五分鐘」被網友出征後緊急道歉了。（圖／翻攝自Facebook／再睡5分鐘）

「再睡5分鐘」遭網友出征後也緊急刪除該貼文，並於下午2點25分更新貼文並道歉，表示：「因先前貼文用詞不當，而導致誤會產生，門市每日皆會針對茶飲進行風味品評，近期發現煮製風味未達品牌內部標準，因此決議將暫停販售部分品項。」

「再睡5分鐘」也強調，今後品牌針對發文會更加謹慎與小心，也會持續嚴格把關所有飲品的風味，再次感謝各位的支持與指教，期待盡快能再提供療癒的飲品和服務。

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