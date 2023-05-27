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快訊／公告「南部水質異常」引誤會　滴妹「再睡5分鐘」緊急道歉

▲「再睡五分鐘」道歉了。（圖／翻攝自粉專）

▲「再睡五分鐘」道歉了。（圖／翻攝自粉專）

記者許宥孺／高雄報導

手搖飲「再睡5分鐘」由YouTuber滴妹創立，今(27日)突然發布公告，表示「近期南部水質狀況異常」，導致飲品在風味上有些微差異，「高雄義享門市」將暫停販售部分品項。不過貼文一出後引起誤會，除了刪除先前貼文外，也發文表達歉意。

「再睡5分鐘」今日稍早透過粉專發布公告，提到近期因「南部水質狀況異常」，影響飲品風味，經團隊評估，覺得部分飲品並未符合品牌標準，即便風味僅有些微差異，但為了讓顧客有最好的飲用體驗，「高雄義享門市」將暫停販售部分品項，現場僅會提供「簡單喝原茶」、「好濃純鮮奶」、「品牌限定」系列的飲品。

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不過貼文一出後，引起網友質疑，「飲料直接用自來水？」、「沒用淨水器設備？」也有人質疑，那百貨其他店家是否也受影響。

▲▼義享天地「義享時尚廣場」。（圖／記者許宥孺攝）

▲義享時尚廣場。（圖／記者許宥孺攝）

對此，「再睡5分鐘」也於下午2點25分更新貼文表示，因先前貼文用詞不當，而導致誤會產生，在此致上最深的歉意。

「再睡5分鐘」指出，門市每日皆會針對茶飲進行風味品評，近期發現煮製風味未達品牌內部標準，因此決議將暫停販售部分品項。

「再睡5分鐘」強調，今後品牌針對發文會更加謹慎與小心，也會持續嚴格把關所有飲品的風味，再次感謝各位的支持與指教，期待盡快能再提供療癒的飲品和服務。

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