4大車追撞！他被包夾慘死畫面曝　肇事者老闆甩鍋「地磅殺人」挨轟

記者賴文萱、黃資真／高雄報導

國道1號南下346.1公里岡山路段25日發生嚴重事故，49歲洪姓男子駕駛聯結車行經該處時，因未注意外側車道等待過磅的車隊，直接撞上由57歲黃姓男子所開的大貨車，接著又向前推撞兩部大車，導致黃男慘死，洪自己也受到輕傷。1名自稱為洪男老闆的網友PO出事發影片，強調洪男未違規超速或超載，「地磅塞車才是罪魁禍首」，但也有網友質疑未保持行車距離才是肇事主因。

▲黃姓男子被猛力往前推撞，直接撞上前方大貨車，車頭全毀，送醫不治。（圖／記者賴文萱翻攝，下同）



該名網友在臉書「職業聯結車職業大貨車職業大客車拉拉隊運輸業照片影片資訊分享團」PO文指出，自己是洪姓司機的老闆，首先向不幸往生的黃男與家屬道歉，強調洪男因動脈血管阻塞腫脹，目前還在加護病房治療中，為了替他發聲而寫下這篇文章。

老闆強調，洪男沒超速、沒超載、沒任意變換車道，從行車紀錄器的影像可清楚看到，地磅塞車才是罪魁禍首，「我肯求各位大大一同聲援受害者，這樣也是幫我們自己，嚴厲譴責地磅！」、「大車地獄，地磅殺人」。

老闆也提到，從事發的行車紀錄器畫面中可以看見，前方車輛煞停時不明原因沒閃煞車燈、雙黃燈，當洪男注意到想煞車時已經來不及了。

畫面曝光後引發兩派討論聲浪，有人認為國道上本就不該設立過磅站，容易導致塞車、佔據主線道；另一派則是批評大車駕駛本就該有防禦駕駛概念，是黃未保持前車距離的情況下才會撞上。

國道警方指出，如果員警巡邏有發現地磅站回堵的話，會提醒地磅站人員停磅，並指揮後方車輛離開，等車流正常，再恢復過磅；另外，若地磅站人員自行發現車輛回堵到主線，也會把燈號改為紅燈，車輛就不用進來過磅。

回顧此案，49歲洪姓男子駕駛營業聯結車行駛在外側車道，等待過磅，疑似未注意車前狀況，直接撞上高速撞上前方由57歲黃姓男子駕駛的大貨車，接著再往前推撞到58歲蔡姓男子駕駛的大貨車，以及56歲陳姓男子駕駛的貨櫃車，黃男慘成夾心餅乾，當場失去生命跡象，經送醫後仍不治，肇事洪男則是輕傷。