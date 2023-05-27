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大陸 大陸焦點 特派現場

陸罕見白色野生大貓熊影像首公開　與黑白同伴玩好嗨！沒被排擠

▲▼四川罕見白色大貓熊影像公開 。（圖／翻攝 央視）

▲四川罕見白色野生大貓熊影像公開 。（圖／翻攝 央視）

記者任以芳／綜合報導 

大陸曾經發現一隻白色大貓熊幼崽，僅留下一張照片後沒有任何音訊。三年過去，「四川大熊貓國家公園」（陸稱熊貓）臥龍片區證實，這隻白色大貓熊幼崽在當地保護部門的守護下健康長大。大陸央視也取得四川臥龍國家級自然保護區管理局畫面，首度公開這隻已經成年的白色大貓熊完整的活動影像。

白化動物，是自然界中一類奇特而神秘的個體。根據古代史料，對白化鹿、白化熊、白化海龜甚至是白化鳥類都有記錄。白化現象可能在多種動物類群中出現，大陸國寶大貓熊也不例外。

與經典黑白配色的大熊貓比起來，渾身雪白大貓熊幼崽十分珍貴。據《央視》公開這張圖片，是真實採集於四川「熊貓國家公園」的臥龍片區（陸稱熊貓），野生大貓熊最原始和現存最關鍵的棲息地之一。

▲▼四川罕見白色大貓熊影像公開 。（圖／翻攝 央視）

▲罕見白色野生大貓熊健康成長。（圖／翻攝 央視） 

受到當時監測條件的限制，保護區人員只有採集到這張稍顯模糊的側面照，和一段身影同樣模糊、一閃而過的臀背部影片。四川臥龍國家級自然保護區管理局副高階工程師譚迎春說，「2019年4月，臥龍紅外相機首次拍到了一隻白色大熊貓，初步估計年齡大概在2歲到3歲左右。」

北京大學生命科學學院研究員李晟也介紹，「在大熊貓分佈的北端的秦嶺地區，存在著另外一種比較罕見的大熊貓色型，是棕白色的色型。臥龍記錄到一個非常罕見的白化大熊貓，可能是由於基因變異。」

據專家介紹，根據以往研究結果，白化動物往往同時伴隨著一些因基因缺陷導致形態或生理異常而產生的多種疾病。監測中的這隻白色大熊貓如今已有五六歲的年齡，迄今並未發現行為和生存受到明顯健康問題的困擾。

李晟指出，「這隻白色大熊貓，從它還是一個小崽的階段，一直追蹤到現在，發現它健康地存活了下來。」

雖然這隻罕見的白色大熊貓長相有點兒特別，卻絲毫沒有影響它與夥伴們的交往。四川臥龍國家級自然保護區的工作人員就拍攝到了這一有趣的畫面。

臥龍保護區監測人員在白色大貓熊經常活動的區域安裝了紅外相機。成年大熊貓通常獨居，拍攝畫面顯示，這隻白色大貓熊與周圍其他幾隻正常色型的野生大貓熊一起，棲居在位於四川邛崍山脈臥龍保護區海拔約2600米的山林裡。

▲▼ 白色野生大貓熊、四川、臥龍 。（圖／翻攝 央視）

▲▼ 「罕見」白色野生大貓熊與「正常」黑白同伴玩耍，沒有被排擠。（圖／翻攝 央視）

▲▼四川罕見白色大貓熊影像公開 。（圖／翻攝 央視）

一開始出現母子兩隻熊貓在樹洞附近玩耍，附近的白色大貓熊觀察良久，悄然撥開竹叢，一步步向樹洞靠近，貓熊母子沒有迴避。另外一些畫面拍攝到白色大貓熊與同伴毫無障礙的交流場面。

李晟表示。「目前看起來這隻個體（白熱貓熊）在種群裡，在這個自然環境裡面，很好地生存了下來。」

從目前研究結果來看，監測人員判斷這隻白色大貓熊已經進入性成熟階段，有著正常的求偶表現。保護區工作人員正在嘗試收集牠的DNA樣本，以便獲取更多的生物學資訊。

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