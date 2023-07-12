北科資財營「臉書關閉了」！2萬憤怒留言灌爆　系主任也刪文

▲熱炒店老闆宣布停業，「北科資財營」臉書遭網友轟到關版。（圖／翻攝自臉書／北科資財營）

記者趙蔡州／綜合報導

北科大「白飯之亂」持續延燒，如今熱炒店老闆宣布將無限期停業，消息讓挺店家的網友相當不滿，負評灌爆北科資財營的臉書粉絲團，留言數飆升到逼近2萬。對此，資財營學生12日晚間疑似不堪壓力，已經把粉絲團關閉，過往分享的連結通通顯示「無法查看」。

「大道創意宴會館」老闆12日宣布將無限期暫停營業，對學生們、社會大眾致上最深的歉意。停業的消息引起許多力挺店家的網友不滿，紛紛湧入北科資財營的臉書粉絲團狂灌負評，留言數飆升到逼近2萬，有網友說，「滿意了嗎，總召，店家關門了，吃不飽就搞死一家店，那些靠著那家的員工家庭生計怎麼辦」。

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▲網友灌爆北科資財營臉書。（圖／翻攝自臉書／北科資財營）

還有人說，「搞到人家停業，開心沒、吃飽沒」、「把店家弄到開不下去，要無限期停業，你們爽了吧」、「員工最衰，無緣無故失業」、「可以開慶功宴了，看看又是哪間倒楣的餐廳」、「把人家的店直接鬥倒，其實蠻狠的」、「一個好好的熱炒店就這樣休業了，恭喜你們贏了北科飯桶系」。

▲過往分享的「北科資財營」連結網址，進入後均顯示無法查看。（圖／翻攝自臉書）

對此，資財營學生12日晚間疑似不堪輿論壓力，已經把臉書粉絲團關閉，經記者實測，臉書搜尋確實已搜尋不到「北科大資財營」，過往分享的連結網址也顯示「無法查看」。此外，先前在臉書寫下「資財系是吃飯系」的系主任，12日晚間也疑似刪除了相關事件的貼文，並關閉留言，目前只剩下更新封面照片的貼文。