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白飯之亂熱炒店停業！北科學生發6點聲明「還原真相」同校生力挺

▲▼ 。（圖／翻攝自Facebook／北科資財營）

▲熱炒店老闆與同學合照。（圖／翻攝自Facebook／北科資財營）

記者鄒鎮宇／綜合報導

國立台北科技大學「資財營」27位學生8日到熱炒店用餐，把店家免費提供的2桶白飯吃光後覺得沒吃飽，集體上網怒刷1星負評，成為近期社會熱議事件。對此，27人中的一名學生也發出6點聲明，還原事情經過。

該名北科大學生12日在《Dcard》PO出6點聲明：

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1.由於是20多人臨時進餐廳，入店之前有詢問過店家是否願意接待，他有同意。

2.餐廳提供大約半桶白飯後經詢問不會再給白飯。

3.用餐完後在Google評論上「評論店家白飯雖免費但有可能不補」，為本人的真實體驗並沒有不妥，如果Google評論需在道德上顧及店家，那意義何在？

▲▼「大道創意料理快炒」白飯之亂。（圖／王老闆提供、翻攝自Google）

▲「大道創意料理快炒」12日宣布停業。（圖／翻攝自Google）

4.店家事後投書至媒體並公審消費者。

5.學校事後帶學生道歉大多當事學生並非願意。

6.一堆媒體轉載讓本人充分了解什麼是垃圾媒體。

最後，該名學生表示，「如果有人想體驗店家對用餐評論不滿意就會被投書媒體或只吃麵不吃飯的話，就去吧」。

貼文曝光後，許多網友紛紛留言，「想請問你們接下來的行動是什麼？聲明稿看來不管用」、「是否要直接跟店家對質？民眾覺得大學生就是死要飯的，殊不知你們連一開始一人飯也才吃了一碗」、「如果真的自己沒錯，千萬不要低頭，只要能站得住腳，自然能讓大家支持，加油」。

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