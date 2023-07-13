瘋狂情侶拒檢！狂飆「半個台中」20km騎到沒油　原因超荒謬

▲台中一對情侶今日凌晨拒檢，一路從潭子騎車狂飆到烏日，跟員警展開20公里追逐。（圖／記者許權毅翻攝，下同）



記者許權毅／台中報導

台中一對情侶今（13）日凌晨3時40分行經潭子區，巡邏員警發現騎車的曹男未開大燈、未戴安全帽，馬上鳴笛攔查，不料曹男拒檢，載著後座黃女一路狂飆，沿路蛇行、逆向、闖紅燈，跨越北屯、太平、北區、西區、南區，最後在烏日疑似沒油停下，員警立刻將曹男壓制，曹男狂飆近20公里，訊後依公共危險罪送辦。

大雅警分局潭子分駐所員警3時40分執行巡邏勤務，在中山路二段、潭子車站前發現一名37歲曹男騎車未戴安全帽、未開啟大燈，員警立刻尾隨，鳴笛示意曹男接受攔檢，不料曹男突然加速逃逸，一路往市區騎乘，先到北屯區再轉進太平區，隨後又繞回北區、西區、南區，最後是到烏日區建國路前，因為沒油才倒在路中，大批員警見狀，立刻將曹男拉下車壓制在地，後座的黃女則站在一旁不知所措。

▲▼ 曹男一路猛催油門，直到在烏日區建國路因為沒油才停下。（圖／記者許權毅翻攝）



從潭子區開始計算，曹男騎乘機車狂飆近20公里，與警方追逐至少40分鐘之久。員警當下喝斥曹男，詢問「為何要逃跑？」，曹男竟稱是因為「害怕」，才會落跑。警方在其身上、車上並未發現毒品或其他違禁品，曹男也無酒駕，詳細原因仍待警方調查。

▲曹男自稱，是因為害怕才會落跑，警方在他身上未發現違禁品，曹也並未酒駕，詳細原因待釐清。（圖／記者許權毅翻攝）



警方指出，經檢視曹男一路騎乘方式，已經犯下「蛇行、逆向、闖紅燈、未戴安全帽、未開大燈、未使用方向燈」等6項違規，最高可處50900元罰鍰，警方則表示，將依照比例原則製單舉發。不過，曹男騎乘方式明顯觸碰公共危險罪嫌，警方訊後將依法送辦。