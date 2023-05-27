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影／黃仁勳台大致詞逐字！　要畢業生們「追逐獵物」：奔跑吧

影新中心、生活中心／整理報導

台大111學年度畢業典禮於今（27）日上午舉行，今年邀請輝達（NVIDIA）執行長暨創辦人黃仁勳博士擔任致詞嘉賓，引來各界關注。在黃仁勳的致詞中，他除了分享自己人生的成功，也不避諱談及失敗的歷程。針對黃仁勳的致詞內容，《ETtoday新聞雲》也整理成逐字稿，提供大家參考。

黃仁勳勉勵台大畢業生們的致詞，大致有3個重點，包括「面對錯誤，以謙卑的態度求助」、「冒著一切風險追求深度學習」、「戰略性的撤退和放棄是成功的核心」。另外，致詞過程也出現不少經典畫面，開場時，他以中文：「大家好」問候，全場師生以熱烈掌聲與歡呼聲回應，隨後更幽默的轉換成台語說：「今天本來想說簡單台灣話，但越想越緊張，因為在美國長大，現在不是很標準，所以還是今天說英文」，引發現場師生笑聲，並再以掌聲回應。

▲黃仁勳出席台灣大學畢業典禮致詞。（圖／記者林敬旻攝）

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▲黃仁勳出席台灣大學畢業典禮致詞。（圖／記者林敬旻攝，下同）

黃仁勳於台大111學年度畢業典禮致詞逐字如下：

大家好，我今天本來想說跟你們說台灣話，但是越想越緊張。我在美國長大，所以我的台灣話不是這麼標準，所以我今天跟你們說英文好不好？OK，我們來開始。各位貴賓、家長，2023年台大畢業生，大家好。今天是你們特別的日子，也是父母們的夢想實現了。

因為你們就要搬出家裡囉。今天是榮耀的日子，父母犧牲了他們自己成就了你們。我爸爸媽媽也在，我哥哥也在，就在這。我們來跟我們的父母展現我們的感謝。

過往的世界還比較簡單，當我在奧瑞岡州立大學畢業的時候，電視還不是平板的，也沒有有線電視或是MTV。電話、手機還沒有聯合在一起。那是1984年，IBM PC-AT和蘋果麥金塔開啟了個人電腦革命，也開創了我們所熟知的芯晶片、軟體產業。

而你們則是進入了一個更複雜的世界，不僅有地緣政治和環境的變化與挑戰，在科技的包圍下，我們現在可以互相連接在一起，數位世界和現實世界並行。

甚至汽車已經開始自動駕駛。經過40年，也就是電腦產業推出個人電腦以後，我們發明了AI人工智慧軟體，像是可以讓車子自動駕駛的軟體，或是分析X光圖像。

AI軟體打開了計算機自動化在各領域的大門。如今AI已經涵蓋全球最大的兆級產業，其中包含醫療保健、金融服務、交通運輸和製造業。人工智慧開啟了巨大的機遇，敏捷的公司將利用人工智慧提升他們的地位，而沒利用AI人工智慧的公司將面臨淘汰。

許多在座的企業家也將創造新公司，就像以往每一個計算機時代一樣。AI人工智慧將產生出以往不存在的新工作，像是數據工程師、智能專案工程師、人工智慧工廠操作員和人工智慧安全工程師，這些都是以往不存在的工作。自動化工作也將淘汰一些工作，甚至AI人工智慧也將改變每一個工作，提升程式設計師、設計師、藝術家、行銷人員和製造計劃者的工作表現。

就像以往的每一代人一樣，你必須學會新的技術以取得成功。每個公司和你們都必須學會善用AI人工智慧的趨勢，並與AI人工智慧共同作業做出驚人的事情。雖然有些人擔心AI人工智慧可能會取代他們的工作，但熟悉AI人工智慧的人將獲得優勢。

我們正處在一個重大技術時代的開始，就像個人電腦、互聯網、智慧手機和雲端一樣，但AI人工智慧具有更深遠的基礎性，因為它重新塑造了每一個計算層面，包括我們是如何撰寫和處理資料。AI人工智慧徹底改造了整個電腦計算，這也是電腦產業的重生，也是台灣企業的一個黃金機遇，而你們就是這產業的基石。

▲台灣大學畢業典禮。（圖／記者林敬旻攝）

未來十年，我們的產業將取代全球超過1兆美元的傳統計算機，並使用新的AI人工智慧加速計算機。我的旅程比你們早40年開始，1984年是一個完美的畢業年份，我預估2023年也是如此。

我能告訴你們什麼呢？今天是你們迄今為止最成功的一天，你們在國立臺灣大學畢業了。我也曾經成功，直到我開始了NVIDIA，在NVIDIA，我經歷了失敗 而且是很大的失敗，所有的挫敗和尷尬都使我們走投無路，讓我告訴你們NVIDIA其中的三個故事。

我們發現NVIDIA可以創建加速計算機，我們的第一個應用是用於個人電腦遊戲的3D圖形，我們使用了低成本的前向紋理技術，希望SEGA能和我們一同創造他們的遊戲機，為我們的平台公司吸引遊戲廠商，並為我們公司提供資金，但經過一年的開發後，我們意識到我們的架構是錯誤的策略，因為品質上很差，而微軟正準備推出 Windows 95，是一個基於相反方法的產品。

許多公司已經在開發支持該產品的3D芯片，如果我們完成了SAGE的遊戲機，我們將構建與 Windows 不兼容的劣質技術，遠遠落後很難追趕其技術，但如果我們不完成SEGA的合約，我們就會沒錢了。

無論哪種方式我們都會破產，我聯繫了SEGA的CEO，告訴他我們的發明是錯誤的方法，SAGE應該找另一個合作夥伴，因為我們無法完成合約與遊戲機，我們不得不停下來，但我需要SEGA全額付款，否則 NVIDIA 將倒閉。當時我不好意思問，但我很驚訝SEGA時任的CEO竟然同意了，他的理解和慷慨，給了我們三個月的生存機會，我們創造了RIVA 128，就在我們沒錢的時候.。

RIVA 128震撼了年輕的3D市場，讓我們出名並拯救了整個公司，我們正視我們的錯誤，謙虛地尋求幫助拯救了NVIDIA。這個特質對於來自像你們這樣最聰明 、 最成功的人是最難的。我們在2007年宣布了CUDA計算，我們希望讓CUDA成為一種編程模型，來提升應用程序，用於科學計算、物理計算和圖像處理上，創建一個新的計算機是極具挑戰性的任務。

歷史上很少有人能成功做得到，60年來 CPU計算模型一直是標準，自 IBM System/360系統，它可能需要開發人員來編寫應用程序，並展示GPU的優勢，開發人員需要龐大的安裝基地，然而龐大的CUDA安裝基地，需要客戶購買新的應用程序，所以要解決先有雞還是先有蛋的問題。我們使用GEFORCE，我們的遊戲 GPU，用這個已經擁有龐大的市場遊戲玩家的地方，來建立安裝基地，但是這樣的成本非常高。

NVIDIA的利潤多年來遭受重創，我們的市值一度低於10億美元，我們經歷了多年來的表現不佳，我們的股東對 CUDA 持懷疑態度，並且更希望我們專注於提高盈利能力，但我們堅持了下來，我們相信加速計算的時代將會到來。

我們舉辦了一個名為 GTC 的年度技術大會，並在全球範圍內孜孜不倦地推廣CUDA，然後應用程序來了。地震數據採集、CT重建、構建分子動力學、粒子物理學、以及流體動力學、圖像處理，一個又一個科學領域。

我們與每個開發人員一起編寫他們的算法，並實現令人難以置信的加速效果，然後在2012年的時候，AI人工智慧研究人員發現了CUDA，著名的AlexNet在GEFORCE GTX 580上訓練，AI人工智慧的大爆炸就此開始，幸運的是 我們意識到了深度學習的潛力。

作為一種全新的軟體方法，並轉向我們公司的各個方面來推進這個新領域，我們不惜一切代價追求深度學習，十年後，AI人工智慧革命開始了，NVIDIA 是全球 AI 開發者的推動引擎，我們發明了 CUDA 並開創了加速計算 AI。

但在這個旅程中，鍛造了我們的企業的性格。也就是實現願景總是需要忍受痛苦和磨難。再講一個故事。2010年谷歌的目標是開發Android，變成具有出色圖形的移動計算機。手機行業擁有具備電機專業知識的芯片公司。NVIDIA 計算和圖形專業知識使我們成為Android的良好合作夥伴。於是我們進入了手機市場。

我們馬上就成功了。我們的業務和股價飆升。各行的競爭就此開始。芯片模型製造商開始學習如何構建計算機芯片，而我們開始學習如何建立模型。手機市場是巨大的。我們可以為份額而戰。相反，我們做出了艱難的決定並放棄了市場。NVIDIA 的使命是製造計算機，並解決普通計算機無法解決的問題。

我們應該致力於實現我們的願景，並做出獨特的貢獻。離開手機市場，我們的戰略撤退得到了回報。我們敞開心扉創造了一個新的市場，我們設想為機器人創造一種新型的計算機，帶有神經網絡的處理器，運行AI人工智慧算法的安全架構。我們現在擁有數十億美元的汽車和機器人業務，並開始了一個新的市場。戰略性撤退並不容易，對於像你們這樣聰明的人來說。但是，戰略性撤退意味著犧牲，決定放棄什麼才是核心，是成功的最關鍵核心。

對於2023年畢業的你們，你即將進入一個充滿機遇的世界，就像我在個人電腦和芯晶片革命中一樣。你們都是在AI人工智慧的起跑線上，每個行業都將發生革命性變化。我們準備好接受新想法，還有你的想法。在過去40年裡，我們創造了個人電腦、互聯網、移動設備、雲計算，現在是AI人工智慧時代。

你會創造什麼呢？不管是什麼，絕對要像我們一樣追趕它。追趕時代，不要緩步前行。請記得，你要嘛是為了獲取食物而奮鬥，要嘛是為了不被當成食物而奮鬥。通常你無法判斷你是哪一種情況。不管怎樣，奔跑吧！在你的旅程中，記得帶走我的一些經驗，那就是「謙虛地面對失敗」，並且承認錯誤、尋求幫助。

你必須忍受實現夢想所需的痛苦和苦難。你會做出犧牲，為了目標而獻身於生活，專注於你的使命。2023年畢業的你們，我向你們每一個人獻上我的祝福，加油！

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