黃仁勳台大畢典致詞精華！　輝達3個小故事華麗轉身「台股救世主」

▲黃仁勳出席台灣大學畢業典禮致詞。（圖／記者林敬旻攝，下同）

記者許敏溶、張乃文／整理報導

台大111學年度畢業典禮於今（27）日上午舉行，今年邀請輝達（NVIDIA）執行長暨創辦人黃仁勳博士擔任致詞嘉賓，引來各界關注。在黃仁勳的致詞中，他除了分享自己人生的成功，也不避諱談及失敗的歷程。他說，雖然這些失敗令人尷尬且難堪，甚至陷入絕境，但也是這些經驗定義了今天的輝達。因此，他特地呼籲所有畢業生，在這個世界「奔跑吧！」

1.面對錯誤，以謙卑的態度求助

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黃仁勳在致詞中分享了NVIDIA曾經遇到的3個故事。首先，在NVIDIA第一個應用，是為個人電腦遊戲開發的3D圖形，當時發明了一種非傳統的3D方法，成本相對低廉，也贏得了與SEGA的合約，在經過一年的開發，公司卻突然發現架構錯誤，但若不完成合約就會破產。因此，黃仁勳聯繫了SEGA的CEO，直接向對方說明遇到的難關；同時也尷尬的提出「需要SEGA全額支付」的要求，以避免NVIDIA破產。

不過，讓黃仁勳驚訝的是，SEGA的CEO同意了他的請求。對方的理解和慷慨，也讓黃仁勳因此有了轉機，成功拯救公司。他強調「面對我們的錯誤，以謙卑的態度求助」可以說是拯救NVIDIA的關鍵，而這些特質「對於像你們這樣最聰明和最成功的人來說是最難的。」

2.冒著一切風險追求深度學習

2007年NVIDIA宣布了CUDA GPU加速計算，旨在提升各種應用的編程模型。因為CUDA需要開發人員編寫應用程序展示GPU的優勢，利用遊戲GPU GeForce建立安裝基礎，但CUDA的附加成本非常高，長期下來，NVIDIA的利潤也受到了巨大的打擊，連股東也對CUDA抱持懷疑態度。

然而，黃仁勳堅持推廣CUDA，十年後，人工智慧革命開始，「NVIDIA成為全球人工智慧開發者的引擎。」他說，「冒著一切風險追求深度學習」奠基了NVIDIA成功的其中一個。

3.戰略性的撤退和放棄是成功的核心

第3個故事開始於2010年，Google的目標是將Android發展成具有優秀圖形功能的移動電腦，而NVIDIA在計算和圖形方面的專業成為Android的理想合作夥伴，也確實立即取得了成功，NVIDIA的業務和股價飆升。不過，就在這個眼見成功的市場與時機，黃仁勳做出了史上最艱難的決定，「放棄市場。」

黃仁勳說，NVIDIA的使命是，建造能解決普通電腦無法解決的問題的電腦。他認為，應該致力於實現我們的願景，做出獨特的貢獻。就在離開手機市場後，NVIDIA開創了一個新的市場，當時，這是一個市值為零的市場，但現在，「我們擁有數十億美元的汽車和機器人業務，並開啟了一個新的產業。」

黃仁勳向台大生們表示，對於像你們這樣最聰明和最成功的人來說，撤退並不容易，「然而，戰略性的撤退和放棄是成功的核心，十分核心。」

黃仁勳認為，2023年的畢業生們即將進入一個目睹巨大變革的世界，就像他當初在個人電腦和晶片革命的開端一樣，每個行業都將經歷革命，為新的想法重生，而我們現在進入了人工智慧時代，「你們將創造什麼呢？不管是什麼，像我們一樣奮力追求。奔跑吧，別用走的。」

最後，黃仁勳送給大家一句話「記住，你要嘛為了尋找食物而奔跑，要嘛為了逃離成為食物而奔跑。」