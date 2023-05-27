　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

黃仁勳台大畢典致詞精華！　輝達3個小故事華麗轉身「台股救世主」

▲黃仁勳出席台灣大學畢業典禮致詞。（圖／記者林敬旻攝）

▲黃仁勳出席台灣大學畢業典禮致詞。（圖／記者林敬旻攝，下同）

記者許敏溶、張乃文／整理報導

台大111學年度畢業典禮於今（27）日上午舉行，今年邀請輝達（NVIDIA）執行長暨創辦人黃仁勳博士擔任致詞嘉賓，引來各界關注。在黃仁勳的致詞中，他除了分享自己人生的成功，也不避諱談及失敗的歷程。他說，雖然這些失敗令人尷尬且難堪，甚至陷入絕境，但也是這些經驗定義了今天的輝達。因此，他特地呼籲所有畢業生，在這個世界「奔跑吧！」

1.面對錯誤，以謙卑的態度求助

[廣告]請繼續往下閱讀...

黃仁勳在致詞中分享了NVIDIA曾經遇到的3個故事。首先，在NVIDIA第一個應用，是為個人電腦遊戲開發的3D圖形，當時發明了一種非傳統的3D方法，成本相對低廉，也贏得了與SEGA的合約，在經過一年的開發，公司卻突然發現架構錯誤，但若不完成合約就會破產。因此，黃仁勳聯繫了SEGA的CEO，直接向對方說明遇到的難關；同時也尷尬的提出「需要SEGA全額支付」的要求，以避免NVIDIA破產。

不過，讓黃仁勳驚訝的是，SEGA的CEO同意了他的請求。對方的理解和慷慨，也讓黃仁勳因此有了轉機，成功拯救公司。他強調「面對我們的錯誤，以謙卑的態度求助」可以說是拯救NVIDIA的關鍵，而這些特質「對於像你們這樣最聰明和最成功的人來說是最難的。」

2.冒著一切風險追求深度學習

2007年NVIDIA宣布了CUDA GPU加速計算，旨在提升各種應用的編程模型。因為CUDA需要開發人員編寫應用程序展示GPU的優勢，利用遊戲GPU GeForce建立安裝基礎，但CUDA的附加成本非常高，長期下來，NVIDIA的利潤也受到了巨大的打擊，連股東也對CUDA抱持懷疑態度。

然而，黃仁勳堅持推廣CUDA，十年後，人工智慧革命開始，「NVIDIA成為全球人工智慧開發者的引擎。」他說，「冒著一切風險追求深度學習」奠基了NVIDIA成功的其中一個。

▲黃仁勳出席台灣大學畢業典禮致詞。（圖／記者林敬旻攝）

▲台灣大學畢業典禮。（圖／記者林敬旻攝）

3.戰略性的撤退和放棄是成功的核心

第3個故事開始於2010年，Google的目標是將Android發展成具有優秀圖形功能的移動電腦，而NVIDIA在計算和圖形方面的專業成為Android的理想合作夥伴，也確實立即取得了成功，NVIDIA的業務和股價飆升。不過，就在這個眼見成功的市場與時機，黃仁勳做出了史上最艱難的決定，「放棄市場。」

黃仁勳說，NVIDIA的使命是，建造能解決普通電腦無法解決的問題的電腦。他認為，應該致力於實現我們的願景，做出獨特的貢獻。就在離開手機市場後，NVIDIA開創了一個新的市場，當時，這是一個市值為零的市場，但現在，「我們擁有數十億美元的汽車和機器人業務，並開啟了一個新的產業。」

黃仁勳向台大生們表示，對於像你們這樣最聰明和最成功的人來說，撤退並不容易，「然而，戰略性的撤退和放棄是成功的核心，十分核心。」

▲黃仁勳出席台灣大學畢業典禮。（圖／記者林敬旻攝）

黃仁勳認為，2023年的畢業生們即將進入一個目睹巨大變革的世界，就像他當初在個人電腦和晶片革命的開端一樣，每個行業都將經歷革命，為新的想法重生，而我們現在進入了人工智慧時代，「你們將創造什麼呢？不管是什麼，像我們一樣奮力追求。奔跑吧，別用走的。」

最後，黃仁勳送給大家一句話「記住，你要嘛為了尋找食物而奔跑，要嘛為了逃離成為食物而奔跑。」

【你可能也想看】
►直擊／NVIDIA黃仁勳出席台大畢典！穿黑色皮衣現身、學生搶拍照
►黃仁勳開場大秀台語！笑稱「不標準」：越想越緊張
►台大校長讚黃仁勳是學習典範！勉畢業生：態度讓人生高度提升
►黃仁勳曝成功核心：認錯並謙卑態度尋求協助　為尋找食物而奔跑

星光雲LINE好友募集中！點我加入抽好禮

ET快訊
韓媒狂報「大王具足蟲拉麵」　嚇壞一票網友！真實反應曝光
連續PO文開罵許藍方！　美女律師：哪個元配可以忍
黃仁勳台大畢典致詞精華！　輝達3個小故事華麗轉身「台股救世主
快訊／飛龍瀑布最後罹難者回家了！　成功吊掛下山
快訊／超商浩克出招了！　宣布提告
快訊／中共航母山東號「通過台灣海峽」
滴妹「再睡5分鐘」宣布停售部分品項：南部水質異常
偷開竹聯大哥賓士G63被撞爛！　車行員工慘噴880萬

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

棒球名校停招！學生紛紛出走　嘉義仁義高中擬復招2班90人

黃仁勳台大畢典致詞精華！　輝達3個小故事華麗轉身「台股救世主」

《源氏物語》譯者作家林文月辭世　曾被讚「台大第一景」校園傳奇

餐廳獨自吃牛排「被笑沒朋友」　妹子哭坐原地！全場挺：1個人才爽

再睡5分鐘：「南部水質異常」影響風味！高雄義享店調整供應品項

台大頻爆歧視事件！校長強調：絕不容許　校務會議將提案成立委員會

愛河市集回來了！120家特色餐飲+原創手作　高雄人周末還不逛爆

黃仁勳籲台大生：Run！　「追逐獵物否則會被當食物」

黃仁勳曝成功核心：認錯並謙卑態度尋求協助　為尋找食物而奔跑

他發票丟地上喊「當垃圾」！妹子拿起來對獎驚呆：中了1萬元

正妹和家人分享隆乳成果　媽媽讚嘆：幾10萬有值得

前輔導長內內轉戰成人直播主　鄧佳華「邀拍片」..她秒拒絕

金宣虎記者會「衝下台搶鳳梨」XD　聽到「想在酒窩游泳」害羞笑了

韓亞飛機逃生門「高空打開」　30歲男遭逮：曾碰緊急拉桿

連超2車絕命影片曝！廂型車轉彎撞倒女騎士　30歲護理師內臟破裂亡

妹子生日收「壽塔+女子樂隊」　她一臉驚慌...網：差點被送走

神猛手工修復汽車凹痕　免烤漆、無需換板金！

男買冰炫風要求不攪拌　自備電鑽DIY完美融合！

媽一招讓哭鬧兒乖坐汽座　正確教育觀念讓網友讚翻

紅豆妹「台語碎唸」豹貓　父女機關槍轟炸喵無奈

棒球名校停招！學生紛紛出走　嘉義仁義高中擬復招2班90人

黃仁勳台大畢典致詞精華！　輝達3個小故事華麗轉身「台股救世主」

《源氏物語》譯者作家林文月辭世　曾被讚「台大第一景」校園傳奇

餐廳獨自吃牛排「被笑沒朋友」　妹子哭坐原地！全場挺：1個人才爽

再睡5分鐘：「南部水質異常」影響風味！高雄義享店調整供應品項

台大頻爆歧視事件！校長強調：絕不容許　校務會議將提案成立委員會

愛河市集回來了！120家特色餐飲+原創手作　高雄人周末還不逛爆

黃仁勳籲台大生：Run！　「追逐獵物否則會被當食物」

黃仁勳曝成功核心：認錯並謙卑態度尋求協助　為尋找食物而奔跑

他發票丟地上喊「當垃圾」！妹子拿起來對獎驚呆：中了1萬元

汐止站前麥當勞撤「新據點選它？」　專家評估：可能性低

補強藍營關係！　侯友宜6／7與中常委「午餐便當會」

求醫師幫打止痛劑遭拒...莽男大鬧急診室　桃園警到場制止

2023韓國流行包包趨勢！吐司包、月牙包超火　可愛玩偶吊飾一定要掛

迎觀光熱潮！花蓮參加5大旅展　台北觀光博覽會先登場

左手突癢2天「胸背爬滿疹子」！女星就醫被告知：病毒侵蝕到神經系統了

韓媒狂報「大王具足蟲拉麵」　嚇壞一票網友！真實反應曝光

玉山盃／吳紹遠臨危授命中繼6.1局好投　新竹市無退路搶勝

棒球名校停招！學生紛紛出走　嘉義仁義高中擬復招2班90人

丈夫「過世8個月」她懷上二胎！　只為完成老公遺願

網美摔一跤！友人蜜臀全露　足球踢進人肉球門辣翻網友

生活熱門新聞

瑪娃出現雙眼牆「強度已超過顛峰」　全球路徑預測曝光

周一晨發海警！強颱雨彈連轟4天

快訊／深夜大雨特報　颱風3重點提醒

男怨打方向燈換車道遭罰3000！網揪2關鍵

7-11思樂冰開賣了！每日限量30杯　價格曝光

比鮮奶茶好喝「妹子每天喝1杯」　內行上癮：一生推

曾文水庫蓄水量3天掉900萬噸！南水局解答

小6生只吃蒸煮物竟脂肪肝！醫點名「2食物」害的

黃仁勳開場大秀台語！笑稱「不標準」：越想越緊張

瑪娃達「頂級強颱」！暴風圈「奔家門口」　最快下周一上午發海警

瑪娃風速破紀錄3地防雨！巨浪先襲台

員旅要自己請特休　網轟：算什麼福利

Netflix掰了！跳槽4大平台　這款「最低19元看爽爽」

直擊／NVIDIA黃仁勳出席台大畢典！穿黑色皮衣現身、學生搶拍照

更多熱門

相關新聞

黃仁勳籲台大生：Run！　「追逐獵物否則會被當食物」

黃仁勳籲台大生：Run！　「追逐獵物否則會被當食物」

輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳今天在台大畢業典禮提到，青年正站在AI（人工智慧）的起跑線上，前景和他40年前畢業時一完美，並勉勵：「要試著去追逐獵物，否則你自己就會成為獵物。」

黃仁勳曝成功核心：認錯並謙卑態度尋求協助　為尋找食物而奔跑

黃仁勳曝成功核心：認錯並謙卑態度尋求協助　為尋找食物而奔跑

黃仁勳談AI「將創造新工作」　人力銀行：新鮮人職缺年增32％

黃仁勳談AI「將創造新工作」　人力銀行：新鮮人職缺年增32％

全校僅5學生能畢業　校方宣布延後畢業典禮

全校僅5學生能畢業　校方宣布延後畢業典禮

套怕了！台積電單周漲逾6%　股東人數創1年新低

套怕了！台積電單周漲逾6%　股東人數創1年新低

關鍵字：

黃仁勳輝達台灣大學NVIDIA畢業典禮致詞AI科技

讀者迴響

熱門新聞

瑪娃出現雙眼牆「強度已超過顛峰」　全球路徑預測曝光

李坤城兒怒控「林靖恩5行徑」

周一晨發海警！強颱雨彈連轟4天

快訊／深夜大雨特報　颱風3重點提醒

婦人報警　警上門翻出陳年3嬰骸

妹子吃完火鍋喉嚨痛！就醫10分鐘亡

挖呀挖正妹老師「吃飯照流出」

男怨打方向燈換車道遭罰3000！網揪2關鍵

7-11思樂冰開賣了！每日限量30杯　價格曝光

李坤城「存款幾乎見底」負債內幕曝！

比鮮奶茶好喝「妹子每天喝1杯」　內行上癮：一生推

曾文水庫蓄水量3天掉900萬噸！南水局解答

小6生只吃蒸煮物竟脂肪肝！醫點名「2食物」害的

男照顧媽媽20年失控　母被狂揍7天慘死

台灣洗腎率世界第1！營養師揭6大護腎妙招

更多

最夯影音

更多
正妹和家人分享隆乳成果　媽媽讚嘆：幾10萬有值得

正妹和家人分享隆乳成果　媽媽讚嘆：幾10萬有值得
前輔導長內內轉戰成人直播主　鄧佳華「邀拍片」..她秒拒絕

前輔導長內內轉戰成人直播主　鄧佳華「邀拍片」..她秒拒絕

金宣虎記者會「衝下台搶鳳梨」XD　聽到「想在酒窩游泳」害羞笑了

金宣虎記者會「衝下台搶鳳梨」XD　聽到「想在酒窩游泳」害羞笑了

韓亞飛機逃生門「高空打開」　30歲男遭逮：曾碰緊急拉桿

韓亞飛機逃生門「高空打開」　30歲男遭逮：曾碰緊急拉桿

連超2車絕命影片曝！廂型車轉彎撞倒女騎士　30歲護理師內臟破裂亡

連超2車絕命影片曝！廂型車轉彎撞倒女騎士　30歲護理師內臟破裂亡

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

寵愛毛孩的妳♥母親節快樂

寵愛毛孩的妳♥母親節快樂

全館滿$3000限量送毛孩保健品

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面