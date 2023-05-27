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NVIDIA與台大合作！成立「Ai 大學中心」　校長曝最新進度

▲黃仁勳出席台灣大學畢業典禮。（圖／記者林敬旻攝）

▲台大校長陳文章表示，台大已和輝達合作，成立Ai 大學中心。（圖／記者林敬旻攝）

記者許敏溶／台北報導

台大今（27日）舉行111學年度畢業典禮，並邀請全球最夯的科技新貴、NVIDIA創辦人黃仁勳擔任致詞嘉賓，引發各界關注。黃仁勳提及畢業生正站在人工智慧的起點上，台大校長陳文章指出，台大已經和NVIDIA合作成立「Ai University」，該議案也已在校內行政會議通過並成立，未來在三方面推動，在教學方面，將會有AI的教師，各學院會將AI融入教學，其次是台大與NVIDIA合作研究，第三則是協助創業。

揮別三年疫情影響，台大今天舉行畢業典禮，並邀請NVIDIA創辦人黃仁勳擔任致詞嘉賓，黃仁勳在致詞中，除了分享自己人生成功經驗，也不避諱談及失敗歷程。他說，雖然這些失敗令人尷尬且難堪，甚至陷入絕境，但也是這些經驗定義了今天的輝達。因此，他特地呼籲所有畢業生，在這個世界「奔跑吧！」並勉勵畢業生要試著去追逐獵物，「否則你自己就會成為獵物。」

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此外，黃仁勳也提及，就像當初自己在個人電腦和晶片革命的開端一樣，現在畢業生，正站在人工智慧的起點上，反問學生：「你們將創造什麼呢？」也提醒不管是什麼，像我們一樣奮力追求、「努力奔跑」。

▲黃仁勳出席台灣大學畢業典禮致詞。（圖／記者林敬旻攝）

▲黃仁勳出席台灣大學畢業典禮，提醒畢業生正站在人工智慧的起點上。（圖／記者林敬旻攝）

台大校長陳文章也在畢典後的記者會上透露，黃仁勳在兩年前便獲得台大頒發名譽士學位，當時因為疫情關係無法來台，所以這次邀請黃仁勳來台，而台大與NVIDIA已合作成立「Ai University」，這個議案也已在校內行政會議通過並成立，未來在教學方面，將會有AI的教師，各學院會將AI融入融入教學內，其次是台大與NVIDIA合作研究，第三則是協助創業。

陳文章也強調，邀請黃仁勳前來台大，並不是為了募款，而是黃仁勳的故事，可以啟發學生，因為黃仁勳展現的人生態度，黃仁勳因為9歲移民美國，很小就到自生活較為艱難家庭的寄宿學校就讀，要跟各種不同背景的人交流，也處了很好，這種善於和不同族群溝通精神，也是之後能成功的重要要素。

陳文章指出，當初邀請黃仁勳來台大演講前，並不知道台大校園近期會發生歧視的事情，但是黃仁勳的人生態度與經驗，帶給台大學生的啟發，就是要尊重多元族群，和不同背景的人能溝通協調，這是一個人能成功的要素，所以未來在台大校內在畢業典禮或等大型活動上，都會致力邀請不同領域的代表性人物來與師生分享。

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