　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

防中捷憾事重演　北捷文湖線模擬演練納入「吊臂掉落」情境

▲▼捷運文湖線凌晨舉行多重災難模擬演。（圖／北捷提供）

▲捷運文湖線凌晨舉行多重災難模擬演。（圖／北捷提供）

記者陳家祥／台北報導

台中捷運日前發生建案吊臂砸落軌道的意外，釀成1死10傷的憾事。為維護旅客安全，台北捷運公司27日凌晨進行文湖線多重災難模擬演練，演練情境特別加入吊臂掉落意外，加強事故發生時的應變能力。此次演練動員捷運局、消防局、捷運警察隊及捷運公司行車處、站務處、工務處、工安處等10餘單位，約150人參與，演練過程逼真，於凌晨2點30分順利完成。

北捷表示，112年度文湖線多重災難模擬演練，同時加入台中捷運塔吊意外的情境，模擬南港軟體園區站站外建案吊掛鋼樑時，因塔吊不堪負荷導致鋼樑及塔吊掉落至軌道區（南港軟體園區站往南港展覽館站），上下行軌道皆有障礙物。

根據北捷的演練劇本，營運期間，鄰近南港軟體園區站工地塔吊設施斷裂掉落站間軌道行駛路面。南港軟體園區站保全發現掉落物後阻止月台上列車出發並通報站長，站長隨即壓下月台緊急斷電鈕並通報行控中心，行控中心立即切斷軌道電力，對向列車仍煞車不及撞擊掉落物停於站間，並回傳障礙物、車門警訊，且電力設備亦有異常警訊。

隨後，站長到達現場後回報列車撞擊軌道障礙物（塔吊），有6名旅客受傷（2名重傷、4名輕傷），大型障礙物無法移除，且列車車頭窗戶破裂，偵障桿損壞，車門為半開啟及軌道電纜有破損狀況。站長疏散旅客至月臺，消防隊抵達車站，立即展開救援行動，車輛、號誌、供電、通訊、軌道及水電維修單位搶修人員陸續抵達現場，搶修設備並回報進度。

▲▼捷運文湖線凌晨舉行多重災難模擬演。（圖／北捷提供）

▲▼捷運文湖線凌晨舉行多重災難模擬演。（圖／北捷提供）

▲▼捷運文湖線凌晨舉行多重災難模擬演。（圖／北捷提供）

此外，本次演練亦驗收日前修正的阻擋列車離站的應變作為，如前方軌道有異物侵入且危及系統安全時，車站人員或隨車人員可以立即阻擋車門或月臺門關閉、按下緊急斷電鈕切斷電力、或是下拉或上推列車內緊急逃生把手，優先阻止列車出發後回報行控中心；行控中心獲知軌道掉落物影響行車安全時，將立即按下緊急斷電鈕，切斷全線軌道電力。

北捷表示，借鏡中捷事件，台北捷運公司與市府局處相關單位，已加強捷運鄰近建案工地巡查，並精進應變程序及訓練、強化演練及優化設備等各項策進作為，以預防類似事件發生，目前北捷沿線高架平面段列管中的限建範圍內建案計有45件，其中8件設置塔吊進行吊掛作業，其他建案以移動式起重機（吊車）進行吊掛作業，均已納入巡檢監控。

▲▼捷運文湖線凌晨舉行多重災難模擬演。（圖／北捷提供）

星光雲LINE好友募集中！點我加入抽好禮

ET快訊
誆正妹當模特兒！逼穿薄紗舔胸　攝影師慘了
泰國進口雞蛋發霉！桃園勒令下架3312盒　外殼正常竟當液蛋賣
快訊／超商浩克現身健美公開賽！　排名出爐
爸化療「每3周要付11萬」！婆婆聽完硬塞紅包給她　萬人被暖哭
英15歲少女海邊遭性侵！　19歲男「強拖進水中」千人面前硬上

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

快訊／請益之旅不斷！侯友宜見陳冲　親揭「語重心長的一句話」

蘇巧慧批侯見馬「學不到東西」　藍議員反諷：應請益蘇貞昌學禮貌

侯友宜讚王金平、周典論「做得棒」　喊：學兩人經驗為土地多做事

葛來儀發推特打臉柯文哲　「我從未說過」柯最能跟中美溝通

防中捷憾事重演　北捷文湖線模擬演練納入「吊臂掉落」情境

才爆「黃捷將披綠袍」出戰左楠立委　他殺出宣布：全力爭取徵召

民進黨當選兩岸會戰爭？　賴清德駁：陳水扁、蔡英文執政都沒有

怎麼了？　綠委突喊「退黨可以嗎？」、「這輩子最討厭民進黨的一天」

「核保護傘」議題遭扭曲　外交部批：刻意營造部會矛盾假象

蔡英文親頒褒揚令！　表彰林淑雅推動人權付出與貢獻

正妹和家人分享隆乳成果　媽媽讚嘆：幾10萬有值得

前輔導長內內轉戰成人直播主　鄧佳華「邀拍片」..她秒拒絕

金宣虎記者會「衝下台搶鳳梨」XD　聽到「想在酒窩游泳」害羞笑了

韓亞飛機逃生門「高空打開」　30歲男遭逮：曾碰緊急拉桿

連超2車絕命影片曝！廂型車轉彎撞倒女騎士　30歲護理師內臟破裂亡

妹子生日收「壽塔+女子樂隊」　她一臉驚慌...網：差點被送走

媽一招讓哭鬧兒乖坐汽座　正確教育觀念讓網友讚翻

紅豆妹「台語碎唸」豹貓　父女機關槍轟炸喵無奈

神猛手工修復汽車凹痕　免烤漆、無需換板金！

男買冰炫風要求不攪拌　自備電鑽DIY完美融合！

快訊／請益之旅不斷！侯友宜見陳冲　親揭「語重心長的一句話」

蘇巧慧批侯見馬「學不到東西」　藍議員反諷：應請益蘇貞昌學禮貌

侯友宜讚王金平、周典論「做得棒」　喊：學兩人經驗為土地多做事

葛來儀發推特打臉柯文哲　「我從未說過」柯最能跟中美溝通

防中捷憾事重演　北捷文湖線模擬演練納入「吊臂掉落」情境

才爆「黃捷將披綠袍」出戰左楠立委　他殺出宣布：全力爭取徵召

民進黨當選兩岸會戰爭？　賴清德駁：陳水扁、蔡英文執政都沒有

怎麼了？　綠委突喊「退黨可以嗎？」、「這輩子最討厭民進黨的一天」

「核保護傘」議題遭扭曲　外交部批：刻意營造部會矛盾假象

蔡英文親頒褒揚令！　表彰林淑雅推動人權付出與貢獻

北韓2歲童遭判「終身監禁」　全因爸媽有聖經！估還有7萬人被關

《QUEENDOM PUZZLE》名單出爐！　26位女偶像「最終7位組團出道」

女攀中橫四辣屏風山！肺水腫「暈倒2次」　黑鷹吊掛下山送醫

快訊／請益之旅不斷！侯友宜見陳冲　親揭「語重心長的一句話」

秒飛日本！南投複合式咖啡廳　民宿、榻榻米下午茶區日式氛圍拉滿

樓上狂敲1年！妹子「1物水泥封印」報復　全場驚嘆：直接搬走

住戶不交管理費！管委會能把電梯磁扣消磁嗎？律師揭實務見解

日女搭客運「被關行李艙」！急駛1.6公里　司機終點站才發現

烏軍已準備好發動反攻　烏克蘭高官曝「最快在明天」

愛爾麗盃弱勢助學慢速壘球賽開打　4隊揮棒競技比賽獎金捐作弱勢助學

直播妹「忘了裡面沒穿」掀背心雙球彈出6千人看光

政治熱門新聞

「新鄉民女神」大勝雞排妹！　網路民調結果跌破眼鏡

陳水扁喊「什麼事都會發生」　郭正亮：殺我兒！就讓賴嫡系落選

怎麼了？　綠委突喊「退黨可以嗎？」、「這輩子最討厭民進黨的一天」

黃浴沂服務處變公廁！Google改名：洗澡記得鎖門

「我沒偷拍！」李正皓拿判決結果自清　直言「再惡意抹黑會提告」

快訊／中共航母山東號「通過台灣海峽」　國防部派任務機、艦監控

合體館長！侯友宜脫外衣展健美姿勢　「要把自己訓練好保護國家」

連戰表姊作家林文月在美辭世　連辦：連戰跟連方瑀非常哀痛

邱國正喊開打會很慘！她譏：有這種國防部長比較慘

「被偷看的不一定是對的」藍議員黑料曝　曾作偽證卻免關

國中生遭撞現場重畫標線　高市府：錢用光了

侯友宜副手找誰？　學者首推「他」：或考量知名女性CEO

死諫無效！陳水扁批「排黑」不顧法理　「粗暴政府不管人情義理」

快訊／耗時6年！《礦業法》修法三讀通過　刪除2關鍵霸王條款

更多熱門

相關新聞

北捷推AI客服　免開口「打字就能通報」

北捷推AI客服　免開口「打字就能通報」

在捷運上需要協助，但又不好意思開口，或怕身旁其他人聽到，怎麼辦？台北捷運公司2022年11月推出AI智慧客服，25日起服務再進化，增加「一般事件通報」功能，民眾在車站或列車上，如需即時協助，透過AI智慧客服，利用文字免通話，即可告知台北捷運客服中心及行控中心，快速取得相關的服務。

獨／基北北桃1200月票6月15日提前販售

獨／基北北桃1200月票6月15日提前販售

獨／1200月票登場！雙北1280退費公式出爐

獨／1200月票登場！雙北1280退費公式出爐

北捷刷卡處設停車鈕　苗：看不到月台

北捷刷卡處設停車鈕　苗：看不到月台

中捷13秒來不及反應　北捷曝應變新招

中捷13秒來不及反應　北捷曝應變新招

關鍵字：

台北捷運

讀者迴響

熱門新聞

瑪娃出現雙眼牆「強度已超過顛峰」　全球路徑預測曝光

周一晨發海警！強颱雨彈連轟4天

李坤城兒怒控「林靖恩5行徑」

瑪娃最新路徑曝！7縣市躲不過雨襲

李坤城「存款幾乎見底」負債內幕曝！

婦人報警　警上門翻出陳年3嬰骸

快訊／深夜大雨特報　颱風3重點提醒

男怨打方向燈換車道遭罰3000！網揪2關鍵

7-11思樂冰開賣了！每日限量30杯　價格曝光

妹子吃完火鍋喉嚨痛！就醫10分鐘亡

比鮮奶茶好喝「妹子每天喝1杯」　內行上癮：一生推

稱南部水質異常　「再睡5分鐘」道歉

挖呀挖正妹老師「吃飯照流出」

男照顧媽媽20年失控　母被狂揍7天慘死

曾文水庫蓄水量3天掉900萬噸！南水局解答

更多

最夯影音

更多
正妹和家人分享隆乳成果　媽媽讚嘆：幾10萬有值得

正妹和家人分享隆乳成果　媽媽讚嘆：幾10萬有值得
前輔導長內內轉戰成人直播主　鄧佳華「邀拍片」..她秒拒絕

前輔導長內內轉戰成人直播主　鄧佳華「邀拍片」..她秒拒絕

金宣虎記者會「衝下台搶鳳梨」XD　聽到「想在酒窩游泳」害羞笑了

金宣虎記者會「衝下台搶鳳梨」XD　聽到「想在酒窩游泳」害羞笑了

韓亞飛機逃生門「高空打開」　30歲男遭逮：曾碰緊急拉桿

韓亞飛機逃生門「高空打開」　30歲男遭逮：曾碰緊急拉桿

連超2車絕命影片曝！廂型車轉彎撞倒女騎士　30歲護理師內臟破裂亡

連超2車絕命影片曝！廂型車轉彎撞倒女騎士　30歲護理師內臟破裂亡

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

寵愛毛孩的妳♥母親節快樂

寵愛毛孩的妳♥母親節快樂

全館滿$3000限量送毛孩保健品

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面