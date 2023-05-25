打翻飲料太丟臉不敢講？北捷推AI客服　免開口「打字就能通報」

▲AI智慧客服新功能。（圖／台北捷運公司提供）

記者袁茵／台北報導

在捷運上需要協助，但又不好意思開口，或怕身旁其他人聽到，怎麼辦？台北捷運公司2022年11月推出AI智慧客服，25日起服務再進化，增加「一般事件通報」功能，民眾在車站或列車上，如需即時協助，透過AI智慧客服，利用文字免通話，即可告知台北捷運客服中心及行控中心，快速取得相關的服務。

台北捷運公司25日表示，民眾可透過「台北捷運Go」App、台北捷運官網或是在捷運車站詢問處掃描QRCode，選擇戴著耳機的微笑娃娃圖示，進入AI智慧客服。

北捷介紹道，一般事件通報功能的設計，是以直覺式操作為主，以車廂內有飲料打翻為例，在系統頁面中間的選項直接點選「一般事件通報」，或是在系統下方的對話框簡單輸入「有人打翻飲料」或「車廂有飲料打翻」，就能自動觸發這項功能，以引導對話的方式，點選路線別、輸入車廂編號，經過手機認證後即可傳遞訊息。

北捷指出，AI智慧客服串聯台北捷運客服中心及行控中心，當有民眾通報事件，客服中心及行控中心的通報系統會立即發出「叮咚！旅客通報、旅客通報！」的提示音，確認時間、地點後，通知相關單位處理，省下民眾撥打客服電話或尋找服務人員的時間。

北捷說，日前就有民眾使用「一般事件通報」，反映列車上有飲料打翻，客服人員確認路線別及車廂資訊後，迅速通知相關單位派員上車處理，短短幾分鐘內就將車廂恢復潔淨明亮；也有民眾透過這項功能，反映車廂內有人嘔吐，捷運車站立刻派員前往協助。