　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
地方 地方焦點

不捨林淑雅罹難　台中人豐樂公園站口放鮮花追悼

▲不捨中捷罹難者林淑雅！民眾豐樂公園站外擺放鮮花追悼。（圖／記者白珈陽攝）

▲不捨中捷罹難者林淑雅！民眾豐樂公園站外擺放鮮花追悼。（圖／記者白珈陽攝）

記者白珈陽、游瓊華／台中報導

台中捷運5月10日因興富發建案從高樓掉落的吊臂，橫阻軌道，捷運列車不幸撞上，釀1死10傷重大運輸事故，今天豐樂公園捷運站外被發現，有民眾自發性放鮮花，追悼此案罹難的靜宜大學助理教授林淑雅。面對意外，立委莊競程痛批，中捷公司宣稱的「SOP」先天設計就充滿漏洞，在關鍵41秒的黃金時間內，有許多環節未被落實，加上事故發生後，中捷公司不誠實，讓真相不透明，已成台中版的「恩恩案」。

▲不捨中捷罹難者林淑雅！民眾豐樂公園站外擺放鮮花追悼。（圖／記者白珈陽攝）

▲立委莊競程要求中捷公開列車車內影像。（圖／記者白珈陽攝）

立法院交通委員會委員們今日南下在台中捷運豐樂公園站辦理現地考察，莊競程提到，列車車內影像應公開，隨車員是否可以目視前方全貌，是整個應變措施的起點，應該公開這個重要的資訊。除了還原事故發生的事實，追究相關人員的責任外，也要評估，是否需要再針對軟硬體防護增加投資，補足人力並加強訓練，避免下一次災難的發生。

▲不捨中捷罹難者林淑雅！民眾豐樂公園站外擺放鮮花追悼。（圖／記者白珈陽攝）

▲立委何欣純要求2週內盤點各縣市捷運周邊工程、釐清禁限建規範。（圖／記者白珈陽攝）

立委何欣純也要求交通部等單位，應該在2週內盤點各縣市捷運周邊工程、釐清禁限建規範；並要求各軌道系統1週內檢討無障礙偵測、防護、站務人員應變處理機制；再則，交通部儘速發函給各捷運系統，併同高鐵、台鐵同步要求改善。

何欣純也要求交通部研議參考國內高運量駕駛系統，並在自動無人駕駛捷運系統設置月台緊急按鈕、且在相關硬體強化設備未建置改善完成前，協助各捷運系統全力優化相關緊急應變標準作業流程SOP。運安會相關報告也應盡速公布，讓捷運軌道運輸安全能有所檢討精進。

星光雲LINE好友募集中！點我加入抽好禮

ET快訊
曝夜會細節！柯文哲：郭台銘自稱「八成信心」出線
「4星座」全面轉運　升官加薪賺到爆
中捷總經理脫口「我們倒楣」　當場道歉
快訊／街口支付2項違規　金管會公告裁罰
「挖呀挖老師」洗腦神曲再＋1
兒「被東西附身」　拿啞鈴狠敲父致死

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

新北深坑慈誠寺浴佛法華大典　供品捐愛心大平台助弱勢家戶

中捷總經理脫口「我們倒楣」　市議員爆氣：死傷者家屬情何以堪

海龜誤觸海底鬼網慘死！澎湖2天清除完畢　撈上700公斤魚網

石門「新北第一粽」5／27登場　百斤肉粽免費嚐再抽金戒指

不捨林淑雅罹難　台中人豐樂公園站口放鮮花追悼

56組達人演出！台中街頭藝術嘉年華5／20中央公園登場　

竹山「第一美瀑」乾巴巴水只剩一半…遊客數卻驚人創新高

台南落實安衛家族教育訓練　讓職場環境更安全

台東縣青少年福利服務中心活動陸續開跑

慶祝國際護師節　郭綜合護師獲紅包獎品

劉芒遭爆「人設翻車」黑料狂出！ 本人道歉了...攝影師再發聲

余祥銓女友探望余苑綺後就懷孕！　李亞萍揭「驚人巧合」藏洋蔥

40歲孕婦開車返家疑宮縮　忍痛開到派出所向警求救

女童頭七重傷媽難熬母親節　爸嘆一輩子痛：不會原諒

李亞萍淚喊：女兒啊，母親節快樂　余天崩潰「不要再講了」

王思佳「淚崩曬證明」愛馬仕是真的！　「從沒自稱貴婦」：我只是努力工作的人

踢爆詐騙台「縮洞口、擋天車」　達人實測：一般客根本夾不了

兒子碎念名字取太多劃　媽無奈：長大自己去改

郭台銘會見韓國瑜十指緊扣　當面致歉盼不錯過團結機會

吊車尾選手雨中堅持完賽　體育精神全場鼓掌歡呼！

新北深坑慈誠寺浴佛法華大典　供品捐愛心大平台助弱勢家戶

中捷總經理脫口「我們倒楣」　市議員爆氣：死傷者家屬情何以堪

海龜誤觸海底鬼網慘死！澎湖2天清除完畢　撈上700公斤魚網

石門「新北第一粽」5／27登場　百斤肉粽免費嚐再抽金戒指

不捨林淑雅罹難　台中人豐樂公園站口放鮮花追悼

56組達人演出！台中街頭藝術嘉年華5／20中央公園登場　

竹山「第一美瀑」乾巴巴水只剩一半…遊客數卻驚人創新高

台南落實安衛家族教育訓練　讓職場環境更安全

台東縣青少年福利服務中心活動陸續開跑

慶祝國際護師節　郭綜合護師獲紅包獎品

村民聞「詭屍臭」8小時找不到…才驚見他在樹上

英國宣布培訓烏克蘭「F-16飛官」　軍援防空飛彈、長程打擊無人機

醫認證「好好睡覺6功效」！熬夜人小心變胖

獨／統神三寶名字出爐…003曝「黃老師取的」　神之子戰隊缺一人

快訊／板橋公園驚見樹上有人！警消剪斷童軍繩救下…送醫恢復心跳

周休三日掀熱議　校長哀號：課會上不完「中小學不宜推動」

曝夜會細節！柯文哲：郭台銘自稱「八成信心」出線　獲藍提名就談合作

新北深坑慈誠寺浴佛法華大典　供品捐愛心大平台助弱勢家戶

街口胡亦嘉開砲！　「大圈仔自己解釋法律實在幽默」

普丁簽署法令：外國人當兵「獲公民權」條件再放寬　眷屬也適用

白點衝出！小孩翻圈險撞車　大聖爺救命影片曝

地方熱門新聞

每天放臭屁　台灣最大花雷公屁開了

第一美瀑乾巴巴…遊客數卻驚人

中捷總經理脫口「我們倒楣」　市議員爆氣

網路美女援交冰火兩重天才1千台南男險遭詐

基隆Podcast宣傳求婚大作戰　替單身男女牽紅線

海龜誤觸海底鬼網亡！澎湖2撈上700公斤魚網

台南竟會有「豬仔間」？！

槍砲通緝犯落網與母警局相會

關埔空橋都審通過了！

東北角馬加剪　老饕必吃特色料理

基北北桃博物館　周遊列博票券5／15正式開賣

地虎堂主吳金虎　栽贓勞力士被偷

桃園大規模停水　市府密切掌握工程進度

不捨林淑雅罹難　台中人鮮花追悼

更多熱門

相關新聞

1死10傷悲劇後　中捷運量3天銳減2萬人次

1死10傷悲劇後　中捷運量3天銳減2萬人次

位在台中南屯區的興富發建設日前發生工安意外，高樓塔吊吊臂墜落，砸到台中捷運軌道，而軌道上的03/04列車卻仍將車門關閉發車，正面撞上吊臂，造成1死10傷。今天台中市議會進行民政交通業務質詢，議事堂依舊砲聲隆隆，綠營市議員點出事發後的週四至週日運量人次雪崩式下降，平均每天減少7000人，3天掉了超過2萬人次，凸顯市民對中捷失去信心，要求擇期全線停駛進行全面安全性檢視。

中捷駕駛台蓋板全時開啟　有異狀立刻剎車

中捷駕駛台蓋板全時開啟　有異狀立刻剎車

王世堅歡迎游淑慧挑戰！　大方稱讚：游才貌雙全、實力旗鼓相當

王世堅歡迎游淑慧挑戰！　大方稱讚：游才貌雙全、實力旗鼓相當

中捷意外／闖禍吊臂過期為何能展延？　勞動部：像車子保養得好還能開

中捷意外／闖禍吊臂過期為何能展延？　勞動部：像車子保養得好還能開

蔡英文弔唁林淑雅　林父慟：希望她是最後一個

蔡英文弔唁林淑雅　林父慟：希望她是最後一個

關鍵字：

中捷意外立委林淑雅

讀者迴響

熱門新聞

10年前率先推「周休三日」！業者自評成效良好　離職員工卻有這抱怨

建商給10億也不搬　鄰居力挺最強釘子戶

燒烤店老闆中1億頭獎　爽到砸店

口罩男真實長相曝光！遭影射「一堆單親媽媽後宮」

指名姓白的！楊繡惠深夜嗆：弄死你

「叫我太太陪妳去拿小孩」　分局長射後不理封鎖小三

「周休三日」提案過了！5700人連署

獨／口罩男心碎發聲11年妻！「不公開證據是最後溫柔」

疑因孩子被長期欺負！　英文老師上門殺光霸凌者全家

谷阿莫「露鳥」畫面意外流出！

快訊／小甜甜身心崩潰一度失聯！王少偉急衝她家找人

壽司店爆食物中毒　2死逾40人不適

台男女日本1億買免稅品　出境全不見

全台雷雨！　連下3天時間曝

客怒爆料1520元蛋糕翻車　店家認了

更多

最夯影音

更多
劉芒遭爆「人設翻車」黑料狂出！ 本人道歉了...攝影師再發聲

劉芒遭爆「人設翻車」黑料狂出！ 本人道歉了...攝影師再發聲
余祥銓女友探望余苑綺後就懷孕！　李亞萍揭「驚人巧合」藏洋蔥

余祥銓女友探望余苑綺後就懷孕！　李亞萍揭「驚人巧合」藏洋蔥

40歲孕婦開車返家疑宮縮　忍痛開到派出所向警求救

40歲孕婦開車返家疑宮縮　忍痛開到派出所向警求救

女童頭七重傷媽難熬母親節　爸嘆一輩子痛：不會原諒

女童頭七重傷媽難熬母親節　爸嘆一輩子痛：不會原諒

李亞萍淚喊：女兒啊，母親節快樂　余天崩潰「不要再講了」

李亞萍淚喊：女兒啊，母親節快樂　余天崩潰「不要再講了」

熱門快報

熱舞大賽人氣王等你決定!!

熱舞大賽人氣王等你決定!!

投票決定臺大盃熱舞大賽人氣獎，抽Samsung Galaxy A54 5G等百項好禮，手刀投票去>

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

寵愛毛孩的妳♥母親節快樂

寵愛毛孩的妳♥母親節快樂

全館滿$3000限量送毛孩保健品

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面