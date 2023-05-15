不捨林淑雅罹難　台中人豐樂公園站口放鮮花追悼

▲不捨中捷罹難者林淑雅！民眾豐樂公園站外擺放鮮花追悼。（圖／記者白珈陽攝）



記者白珈陽、游瓊華／台中報導

台中捷運5月10日因興富發建案從高樓掉落的吊臂，橫阻軌道，捷運列車不幸撞上，釀1死10傷重大運輸事故，今天豐樂公園捷運站外被發現，有民眾自發性放鮮花，追悼此案罹難的靜宜大學助理教授林淑雅。面對意外，立委莊競程痛批，中捷公司宣稱的「SOP」先天設計就充滿漏洞，在關鍵41秒的黃金時間內，有許多環節未被落實，加上事故發生後，中捷公司不誠實，讓真相不透明，已成台中版的「恩恩案」。

▲立委莊競程要求中捷公開列車車內影像。（圖／記者白珈陽攝）



立法院交通委員會委員們今日南下在台中捷運豐樂公園站辦理現地考察，莊競程提到，列車車內影像應公開，隨車員是否可以目視前方全貌，是整個應變措施的起點，應該公開這個重要的資訊。除了還原事故發生的事實，追究相關人員的責任外，也要評估，是否需要再針對軟硬體防護增加投資，補足人力並加強訓練，避免下一次災難的發生。

▲立委何欣純要求2週內盤點各縣市捷運周邊工程、釐清禁限建規範。（圖／記者白珈陽攝）



立委何欣純也要求交通部等單位，應該在2週內盤點各縣市捷運周邊工程、釐清禁限建規範；並要求各軌道系統1週內檢討無障礙偵測、防護、站務人員應變處理機制；再則，交通部儘速發函給各捷運系統，併同高鐵、台鐵同步要求改善。

何欣純也要求交通部研議參考國內高運量駕駛系統，並在自動無人駕駛捷運系統設置月台緊急按鈕、且在相關硬體強化設備未建置改善完成前，協助各捷運系統全力優化相關緊急應變標準作業流程SOP。運安會相關報告也應盡速公布，讓捷運軌道運輸安全能有所檢討精進。