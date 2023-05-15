嚇到不敢搭？1死10傷悲劇後　中捷運量3天銳減2萬人次

▲1死10傷悲劇後，台中捷運綠線運量3天銳減2萬人次。（圖／民眾提供）



記者游瓊華／台中報導

位在台中南屯區的興富發建設日前發生工安意外，高樓塔吊吊臂墜落，砸到台中捷運軌道，而軌道上的03/04列車卻仍將車門關閉發車，正面撞上吊臂，造成1死10傷。今天台中市議會進行民政交通業務質詢，議事堂依舊砲聲隆隆，綠營市議員點出事發後的週四至週日運量人次雪崩式下降，平均每天減少7000人，3天掉了超過2萬人次，凸顯市民對中捷失去信心，要求擇期全線停駛進行全面安全性檢視。

有關運量部分，中捷公司說明，研判受事故影響，中捷運量約僅4月同時期的8成，中捷已檢討精進應變措施，包括第一線人員加入指差作業、緊急狀況阻擋車門、勤務包優化配置等措施，目前均已實施中。

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▲綠營市議員痛批，事發當下行控中心動作慢半拍，至今毫無檢討作為。（圖／記者游瓊華攝）



民進黨市議員江肇國、李天生、蔡耀頡、張家銨今天聯合質詢時提到，行控中心在事發當下接獲高達16次通報50N警報的判讀有誤，顯示了大規模、連結到數個電纜都顯示短路異常；簡言之，有這麼多22kV電纜接地，就好像發生大地震之類的狀況，正確做法應該是讓列車安全進站、停止行車、巡查軌道，待無異狀後再慢行，直到全線都無虞後恢復正常。但是，行控中心卻判定為「台電跳電」！議員們質疑中捷判讀錯誤，但中捷總經理仍認為處置沒問題，這樣的態度怎麼可能會徹底檢討。

江肇國表示，事發之後的週四至週日加總約為11萬9000人次；相較事發之前平均週四至週日加總運量約為15萬人次，減少了約3萬人次，平均每天少7000人次。

此外，江肇國強調，中捷事發後透過「目視」檢查沒問題就恢復通車，是相當有疑慮的，且雪崩式的人次下降顯示民眾對中捷失去信心，江肇國說，中捷應該要擇期停駛，全面檢驗安全性問題，也應該將新實施的SOP演練，讓站務、保全、行控工程師等人員都熟悉因應作為，確保乘客的生命安全，別讓憾事再發生。