吊臂墜砸1死10傷！中捷駕駛台蓋板全時開啟　有異狀立刻剎車

▲吊臂墜砸中捷釀1死10傷後，中捷宣布即日起列車駕駛台蓋板全時段開啟，有異狀立刻剎車。（圖／記者游瓊華翻攝）



記者游瓊華／台中報導

台中捷運公司日前撞上一旁興富發興建中大樓頂樓掉落的塔吊吊臂，釀1死10傷慘劇。中捷宣布，為能在緊急狀況時將列車立即停車，在「智慧型障礙物辨識裝置」增設完成前，即日起將駕駛台蓋板全時段開啟，無論列車停在月台或在行進中，一有異常狀況，隨車員可立即按下緊急停車按鈕。

台中市議會今(15)日進行交通地政業務質詢，中捷公司總經理莊明聰表示，硬體設備改善需要時間，在此之前，公司決定比照颱風來襲可能有異物隨時漂落軌道，需全時段開啟駕駛台蓋板的模式，讓駕駛台蓋板於短期內全時段開啟，無論列車是停在月台或在行進中，只要發現任何異常狀況，隨車員可立即按下駕駛台的緊急停車按鈕。

▲捷運公司也提醒民眾，勿任意操控列車駕駛台設備，否則最高可罰5萬元罰鍰。（圖／記者游瓊華翻攝）



不過中捷公司也提醒，隨車員會常態站在列車駕駛台旁，注意車行狀況，旅客若發現異常狀況，請通知隨車員處理，勿任意操控列車駕駛台設備，否則將依「大眾捷運法」處1萬元以上5萬元以下罰鍰，中捷也會在駕駛控盤張貼告示，並透過各管道加強宣導。

中捷公司指出，目前已檢討應變SOP並落實實施，包括險阻手勢標準化及強化落實，月台人員第一時間以險阻手勢（雙手高舉交叉揮舞），示警隨車人員緊急停車；列車停靠月台尚未出發，月台人員或隨車員阻擋月台門或車門關閉，防止列車離站；三、隨車人員值勤包優化等，提升緊急應變效率。

此外，例行行車作業中，中捷已導入軌道運輸指差確認，隨車人員藉由手勢動作導引視線，確認列車無異狀，可有效降低人為失誤，確保行車安全。