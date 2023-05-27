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不禮讓行人大執法！花蓮已取締1056件　第2波50路口要小心

▲▼花蓮已接續執行第2波「不禮讓行人」專案。（圖／花蓮縣警察局提供，下同）

▲▼花蓮接續執行第2波「不禮讓行人」專案，採宣導與執法並行方式，全力防止事故發生。（圖／花蓮縣警察局提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

花蓮縣警察局自5月1日起配合內政部警政署執行第1波「全國同步擴大取締路口不停讓行人執法專案勤務」，迄5月21日共計取締1,056件，接續自即日起至6月5日止執行第2波「高發事故路口精緻執法」，擇定花蓮縣境內50大易發生行人事故路口加強執法，以有效降低行人傷亡事故憾事。

縣警局指出迄今取締1,056件包括路口不停讓行人43件、非號誌化路口未依標誌、標線、號誌停車再開27件、人行道違規停車與違規臨時停車944件及取締道路障礙42件。

▲▼花蓮已接續執行第2波「不禮讓行人」專案。（圖／花蓮縣警察局提供，下同）

縣警察局表示，第2波擇定之路（段）口，花蓮市計有中山路與富國路口等17處、吉安鄉計有自強路與慈惠3街等17處、新城鄉計有台9線嘉新路海星中學前等9處、光復鄉為光復路與中興路口1處、鳳林鎮計有中正路與民生街口等2處、瑞穗鄉為國光北路與民生街口1處、玉里鎮計有民國路2段與建國一街口等3處，切依據2000年起至2022年止，花蓮縣境內曾發生行人死、傷之事故統計資料據以篩選，採「宣導與執法並行」方式，全力防止行人事故再次發生。

▲▼花蓮已接續執行第2波「不禮讓行人」專案。（圖／花蓮縣警察局提供，下同）

花蓮縣警察局針對縣內50處高發事故路口嚴格取締。

交通部已在今年4月18日召開「研商內政部警政署提供道路交通管理處罰條例第44條第2項及第48條第2項有關汽機車不停讓行人違規取締認定標準會議」中決議，未來行人尚未進入行穿線範圍內，汽機車行近行穿線，行人站立於路邊，距離行穿線邊緣1公尺範圍內，準備穿越道路時，汽機車即應依規定暫停讓行人先行通過；如駕駛人未立即暫停讓行人先行通過，該汽車之前懸或機車之前輪再進入行穿線範圍內，即應舉發；另行人已進入行穿線範圍內，汽機車行近行穿線，不論行人位於車輛之近端或遠端，汽機車均應立即暫停讓行人先行通過；如駕駛人未立即暫停讓行人先行通過，該汽車之前懸或機車之前輪再進入行穿線範圍內，即應舉發。

縣警局局長呂世明表示，修法將越來越嚴謹，鄉親務必注意，警局也要求各分局需即時將最新交通法律規定宣導鄉親周知，以提升用路安全，同時避免荷包失血！

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