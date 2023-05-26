東港轄內4路口熱門違規現象出爐　非號誌化路口41件最多

▲東港警方大執法 。（圖／記者陳崑福翻攝）

記者陳崑福／屏東報導

為進一步提升交通安全，東港警分局於22日起，選定了8處行人事故高發路口，規劃警力進行交通違規取締工作，以提升見警率，預防交通事故的發生，確保行人的安全，其中以東港鎮朝隆路、中正路、新園鄉臥龍路、林邊鄉中山路違規情形，路口不停讓行人有20件、非號誌化路口違規41件、人行道違停及臨停11件、3件道路障礙。

東港警方配合警政署規劃了名為「全國同步執行行人高發事故路口執法專案」的行動，自5月22日開始，持續兩週，針對「路口不停讓行人」、「非號誌化路口未依標誌、標線、號誌停車再開」、「人行道違規停車及違規臨時停車」、「道路障礙」等4大項重點違規項目加強執法，已開出75張告發單。

東港分局已持續針對「行人停看聽，車輛慢看停」的觀念宣導，並特別提醒駕駛人，在行駛路口時應留意行人的存在，行經行人穿越道時應暫停讓行人先行通過，轉彎時應暫停讓行人優先通行，且行人也應該嚴格遵守交通安全規則，交通安全需要駕駛人和行人共同努力。



東港警方呼籲駕駛人應該養成禮讓行人的習慣，展現對行人安全的重視，也請民眾要積極配合交通安全宣導和執法行動，共同落實交通規則，保護每一位用路人的安全。而警方強力執法的同時，通過交通安全宣導，擴大了精準執法的成效。