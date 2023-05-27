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保護台灣最佳方法「讓普丁輸掉戰爭」　美友台議員籲加強援烏

▲▼ 美國共和黨參議員葛蘭姆（Lindsey Graham）訪問烏克蘭，與總統澤倫斯基會面。（圖／路透）

▲ 美國共和黨參議員葛蘭姆（Lindsey Graham）訪問烏克蘭，與總統澤倫斯基會面。（圖／路透，下同）

記者詹雅婷／綜合報導

美國共和黨參議員葛蘭姆（Lindsey Graham）26日訪問烏克蘭時表示，假若美國在俄烏戰爭未能提供烏克蘭足夠的支持，那便是向中國發出「可奪取台灣」的訊號，保護台灣和世界秩序最好的方式，就是讓俄羅斯總統普丁打輸這場戰爭。

路透報導，葛蘭姆26日與烏克蘭總統澤倫斯基會面時強調，美國總統拜登除了提供350多億美元武器與軍事裝備援助給烏克蘭之外，應該要供應更多武器。

▲▼ 美國共和黨參議員葛蘭姆（Lindsey Graham）訪問烏克蘭，與總統澤倫斯基會面。（圖／路透）

葛蘭姆指出，「在幫助烏克蘭這一塊不能讓步退縮，如果我們在這裡失敗，下一個就是台灣」，無論是共和黨人還是民主黨人，沒人能主張停止援助烏克蘭的同時還要宣稱對中國強硬，這說不過去，要讓中國看到入侵鄰國並非那麼簡單，「保護台灣和世界秩序最好的方式，就是讓普丁輸掉」。

為了讓烏克蘭反攻行動取得勝利，葛蘭姆認為，烏軍需要更多、更好的武器，包括美製F-16戰機與遠程武器，有些武器很重要，但如今讓烏克蘭取得重要武器的速度太慢，「我想對拜登政府說的是，很感激迄今所做的一切，但必須做得更多」。

美國國會的意見嚴重分歧，但對中國採取強硬態度是少數獲得兩黨支持的政策之一。2022年8月，美國時任眾議院議長裴洛西訪問台灣後，中國軍方舉行軍演，發射導彈飛越台灣上空，中斷與華府軍事聯繫。

▲▼ 美國共和黨參議員葛蘭姆（Lindsey Graham）訪問烏克蘭，與總統澤倫斯基會面。（圖／路透）

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