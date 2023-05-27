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烏克蘭要德國「金牛座飛彈」支援　射程500km足夠反攻俄羅斯本土

▲▼烏克蘭總統澤倫斯基旋風訪問關鍵歐洲盟友，與德國總理蕭茲、法國總統馬克宏會晤。（圖／路透）

▲德國證實烏克蘭請求支援金牛座飛彈。圖為烏克蘭總統澤倫斯與德國總理蕭茲會晤。（圖／路透）

記者王致凱／綜合報導

德國國防部發言人27日證實，烏克蘭向德國請求支援「金牛座」（TAURUS）空射巡弋飛彈。這款飛彈射程達到500公里，如果烏軍未來真的裝備這款飛彈，直接打擊俄國境內將成為可能。

根據法新社報導，德國國防部發言人表示，「我們在最近幾天收到了烏克蘭的請求。」不過，該發言人沒有透露更多細節，也沒有說明柏林當局向基輔支援這款飛彈的可能性。

到目前為止，西方盟友對烏克蘭提供的軍事援助始終保持謹慎態度，特別是能用於直接打擊俄羅斯本土的武器。德國總理蕭茲（Olaf Scholz）26日重申，德國向烏克蘭提供的武器不得用於攻擊俄羅斯領土。

蕭茲訪問愛沙尼亞時向媒體表示，「由於俄國入侵烏克蘭，因此烏克蘭可以自衛，同時很明顯地，我們提供的武器只能用來防禦烏克蘭領土。」

與此同時，莫斯科當局近期已經要求數百名駐俄德國公務人員離開俄羅斯，此事進一步凸顯德國與俄國關係在烏克蘭戰爭爆發後不斷惡化。根據德國媒體報導，德國外交部證實，由於莫斯科當局決定於6月開始減少德國駐俄公共機構的相關人員人數，例如德國學校、歌德學院等，因此要求數百名在教育和文化部門任職的德國公務員離開俄羅斯。

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