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撐不住了！80歲老婦勒死54歲長子　「長照殺人自白」超震撼

▲▼沙發，房間，陰暗。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲寶瓶文化發行《無人知曉的房間》，揭開家庭照護慘烈的困境、當事人不為人知的心路歷程。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者林育綾／台北報導

新聞社會版每個案件背後，都可能藏著不為人知的心路歷程！日本《每日新聞》的專欄「悲歡記」描述受各類案件牽連的人們的內心故事，其中幾個跟長期照護有關的案件，雖然並非重大新聞，卻引發空前的關注！如今這些深度採訪也集結成書，由寶瓶文化發行中文版《無人知曉的房間》，揭開家庭照護慘烈的現實困境，探索預防慘案再度發生的可能。

日本《每日新聞》曾經推出名為「悲歡記」的專欄，講述受各類案件牽連的人們的心路歷程，原先只在報導地方新聞的大阪版上連載。當時其中一名專欄記者前田幹夫提到，有些案件即使並非重大新聞，其緣由也許也能引發眾多讀者共鳴，使人感同身受地體會當事人的痛苦，帶著這樣的想法，多次走訪案發現場，拜訪當事人及案件調查人員，力求還原案件細節。

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每當跟當事人會面，直面他們流淚的臉龐、傾聽他們訴說自己的痛苦時，心靈也往往為之震撼。隨著專欄的連載，報導的案件類型各式各樣，但在35起案件中，有4起跟照護相關案件，引發了空前的關注，在2015年3月30日刊載的「燈之光」案件就是其一。

前田幹夫描述該案件，2015年3月14日白色情人節夜晚，某咖啡廳老闆（73歲）到一位熟客家去贈送餅乾。熟客是一位老婦人（80歲），在自家玄關迎接老闆時就抱怨「我兒子經常尿床。我現在年紀也大了，漸漸力不從心，到底該怎麼辦好呢？」由於老闆還要回咖啡店工作，送完餅乾就跟老婦人道別。

隔日上午9點，警方趕到老婦人家中，在二樓的起居室內發現該婦人的長子（54歲）被發現死於被褥上。其頸部有疑似被勒的痕跡。而站在屍體旁的婦人，當天就因故意殺人嫌疑被逮捕。該婦人於當天早晨向住在別處的長女打電話，坦承了自己的罪行。

據悉婦人與無法行走、有智能障礙的長子共同生活，她的丈夫已在當時約10年前入住某照護機構，所以她獨自一人照料長子的生活起居、操持家務，還要為身在照護機構的丈夫送換洗衣物。長子在福利機構的工廠上班。

前田幹夫描述，每天早晨7點，婦人都會在路邊靜靜目送兒子遠去的身影。到了晚上，兒子就挨在婦人身邊憨甜入睡。婦人悉心地照料、陪伴著兒子。即使外出參加老人會的活動，也時常因為擔心兒子，沒多久就匆匆趕回家，常常對鄰居說，「無論如何都放心不下我的兒子啊。」

然而隨著婦人年紀增長，身體不再硬朗，承擔這些工作也越來越吃力，便萌生把兒子送到照護機構的想法，據照護機構工作人員表示，婦人在諮詢時透露，「我的體力已經支撐不下去了。我這把年紀，也不知何時走到盡頭。我不在了的話，我兒子該怎麼辦呢？」於是照顧機構開始著手各項準備工作，然而最終還是晚了一步。

由於婦人在案發之前，每周有2天會到咖啡廳光顧，點杯咖啡休息、放鬆片刻；每年情人節也會帶著小小的巧克力，向平常幫忙換燈泡、搬傢俱的咖啡店老闆表達謝意；而老闆則會在3月白色情人節帶著餅乾，到老婦家中回禮。每次在咖啡廳打烊後，獨自走著夜路回家的老闆，總能看到從婦人家中透出的點點燈光，讓他的心靈歸於平靜。

沒料到，發生這案件，「那溫暖人心的點點亮光已經再也看不到了」。老闆抑制不住悲傷，掩面痛哭，「當時如果能耐心地聽她傾訴就好了啊⋯⋯」。

▲▼《無人知曉的房間：長期照護下，走投無路的家人的自白》（圖／寶瓶文化）

▲《無人知曉的房間：長期照護下，走投無路的家人的自白》如今由寶瓶文化發行繁體中文版。（圖／寶瓶文化）

前田幹夫在書中前言提起這故事，並表示，回顧「悲歡記」中所報導的照顧殺人案件，「不難發現，缺乏與照護及福利相關的政策，是導致悲劇發生的原因之一。」對於一直以來不畏艱辛、無私照料著的家人痛下殺手的人們，他們究竟曾過著怎樣的照護生活呢？「我很想聽他們敞開心扉地講述與家人的過往故事，以及當下的所思所想。」

他認為，「很少有媒體報導加害者們的內心想法，也正因此，透過展現他們的真實想法，也許能成為人們重新正視家庭照顧這個現實問題的契機。即使是目前與照護毫無關係的人們，或許也能藉此機會思考一下將來的照護生活或相距甚遠的家人吧。」

前田幹夫開始了「照顧殺人的自白」的採訪，另外兩名記者還包括涉江千春、向畑泰司，文章也集結成書《介護殺人──追いつめられた家族の告白》，如今由寶瓶文化在台灣發行繁體中文版《無人知曉的房間：長期照護下，走投無路的家人的自白》，除了傾聽「加害者」的沉痛悲鳴，揭開家庭照護慘烈的現實困境，探尋預防慘案再度發生的可能。

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