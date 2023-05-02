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認定對方是「唯一完美情人」！4徵兆可能陷入「執迷愛戀」=溺水

▲▼ 男女,情侶,夫婦,求婚,約會,愛情,老公,老婆,男友,女友。（圖／CFP）

▲認定對方是唯一完美情人而無法自拔，小心在愛情中「殉道」。（示意圖／CFP）

記者林育綾／綜合報導

愛情當中或許有激情或浪漫的元素，不過如果陷入「執迷愛戀」，因為害怕被拋棄而狂熱索求，認定對方是「唯一的完美情人」，而深陷焦慮、壓迫的糾纏，這樣的情況形同溺水，甚至可能激化成恐怖情人，是一種可能傷人也自傷的狀態。

國際諮商師蘇珊．佛沃（Susan Forward, PhD）與劇作家克雷格．巴克（Craig Buck），共同撰寫新書《癡迷：心理學大師寫給在愛情中快要殉道的你》，由寶瓶文化發行繁體中文版。

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他們探討關於「執迷愛戀」的主題，通常有一些「以為」，有人以為自己「找到了唯一的完美情人」，或是以為「他是怕傷害我才騙我的，因為他愛我。」、「她真的很愛我，只是她自己還沒發現。」有這些「以為」都可能是陷入執迷愛戀。

心理師分析，一旦這種滿溢的愛被拒絕，足以讓你崩潰，導致寧可緊抓著痛苦，就像你與世界僅剩的唯一連結⋯這種感受不是愛，而是「執迷」。

▲情侶,吵架, 。（圖／達志／示意圖）

▲執迷愛戀者難以接受被拒絕。（示意圖，非當事人／達志／示意圖）

執迷愛戀，不但囚禁了執迷者，也囚禁了他們眼中唯一的完美情人，無論是「執迷者」或「執迷者的目標」，都需要從這段變形關係中脫困。

書中列舉了4個特徵，教讀者區分這是苦戀，還是屬於強迫式思考、可能傷人也自傷的「執迷愛戀」：

1.非常痛苦，滿腦子都是對方。
2.對執戀的對象有難以滿足的渴望，渴望擁有對方或是被對方擁有。
3.被拒絕或者得不到（肉體上或精神上）。
4.被拒絕和得不到的結果是開始行為失常。

有這些情況，極有可能陷入執迷愛戀，不過蘇珊．佛沃說，「別灰心，執迷愛戀並不是天生的疑難雜症，它只不過是包括你我在內的許多人，想要得到或遇見愛情的一種方式。你可以克服執迷愛戀，任何事情都可以從不會到會。」

蘇珊．佛沃透析「執迷者」的4種狀態、「目標」的3種困境，從缺愛的兒時根源著手，重塑執迷的想法、感受與行為，拼回生命碎片，幫讀者療癒愛的創傷。

諮商心理師鐘穎在推薦序提到，「執迷式的愛戀很少讓人感到滿足與幸福，更多的是如飢似渴和占有、嫉妒，彷彿愛得越多，越是令人焦慮和痛苦。這類愛戀不僅善變，甚至危險⋯⋯」

婚姻家庭諮詢師周麗媛也在推薦序說，蘇珊．佛沃博士從幾個典型案例入手，分析症狀、根源到最後治療的過程，有始有終，讓讀者在閱讀的過程中，像親身體驗了一次心理諮商。通篇閱讀，對我們每個人都有一定的治癒作用。

▲▼癡迷：心理學大師寫給在愛情中快要殉道的你。（圖／寶瓶文化）

▲執迷愛戀形同溺水，寶瓶文化出版《癡迷：心理學大師寫給在愛情中快要殉道的你》。（圖／寶瓶文化）

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