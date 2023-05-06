這不是愛情！「執迷愛戀」只會被恐懼嫉妒佔滿　13個問題自我檢測

▲「執迷愛戀」不是愛情，而會讓兩人陷入被禁錮的狀態。（圖／視覺中國）

文／蘇珊．佛沃（Susan Forward, PhD）

摘自／寶瓶文化出版《癡迷：心理學大師寫給在愛情中快要殉道的你》



什麼是「執迷愛戀」？

基於二十年的執業經驗，我總結出四項特徵，用來幫助自己與案主釐清是否處於執迷愛戀之中：

1.非常痛苦，滿腦子都是戀人或想要得到的那個人。

2.對執戀著的對象有難以滿足的渴望，渴望擁有對方或是被對方擁有。

3.被拒絕，或者得不到（肉體上得不到，或是精神上得不到）。

4.被拒絕和得不到的結果是開始行為失常。

在書中，我用「執迷」（obsessive）一詞來形容特定的行為。嚴格來說，這並不精確，因為「執迷」一般只能用於思維領域，心理學中用「強迫」一詞來形容執迷的行為。但是為了簡單起見，在這本書裡，我統一用「執迷」這個詞來指稱思維和行為上的這種現象。

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執迷不分性別。無論男女，都有可能陷入執迷的戀情，也都有可能成為執迷者求愛的「目標」。

有的執迷者在生活的其他方面表現完全正常，但有的出現許多異常行為，如酗酒、吸毒、沉迷賭博，還有一些常被忽略的強迫行為，如工作狂、潔癖。任何人都有可能成為執迷者。

同樣地，沒有什麼標準來衡量哪種類型的人更容易成為執迷愛戀的「目標」。有些「目標」實際上是助長了對方的執迷，而另一些「目標」則直接拒絕追慕者的任何接觸。一些「目標」最開始接受了對方的激情，另一些「目標」則不假思索地拒絕。一些「目標」後來與他們的執迷戀人結了婚，另一些「目標」最終選擇其他人。

對於「目標」來說，只有一點是相同的：他們都有一個自己並不想要的、不知疲倦的執迷追求者。

執迷愛戀表面看來像愛到極致，但浪漫化視角遮掩了灰暗面。在現實世界中，執迷愛戀者攀向希望之巔與感官頂峰，但不切實際的期待換來的是失望、空虛，甚至絕望。

對於被追求的「目標」而言，執迷愛戀最開始可能令人飄飄然，激動不已，但不可避免地越來越讓人感到窒息，一旦進入這個階段，生活將墜入情緒化、凌亂、焦慮、無助、恐懼的深淵。許多「目標」幾乎被捆綁，不情不願地奉獻自己，變成「人質」。

▍執迷愛戀：矛盾的感情

事實上，執迷愛戀與愛情不同。「執迷愛戀」只不過是一種渴望，渴望一些自己沒有的東西。執迷者即使身處戀情之中，還是不滿足，總是想要更多愛、更多關懷、更多承諾及更多安全感。執迷愛戀的本質是貪得無厭的，不管戀情在最開始看起來多麼有希望，對方終究會受不了那樣無休止的索求，大多會選擇離開。儘管執迷者感覺自己的愛無比赤忱，但實際上他們被自己的渴望和需要操控，而且根本不顧對方的需求。

健康的愛情需要相互信任、相互關心與相互尊重，執迷愛戀則恰恰相反，被恐懼、占有欲和嫉妒心所操控。執迷愛戀往往是善變的，有時候甚至是危險的，最終無法帶來滿足與滋潤，也不可能讓人感覺美好。

▍你是執迷的戀人嗎？

當然，我並不是說所有熱烈、浪漫的愛情都是執迷愛戀，我自己就是很浪漫的人，很容易被燭光晚餐、唯美的歌劇或者月光下的一支舞打動。在激情迸發的第一個階段，我表現得和所有人一樣，像極了一個執迷者。愛上一個人時，我可能會非常投入，這並不意味著執迷。

然而，執迷者始終停留在這個「眼中只有你」的階段，他們的世界開始變得狹窄，把家庭、朋友和所有曾經對他們來說重要的事情全拋在腦後，心心念念只有那個愛著的人。他們的世界越來越小，感情需索越來越多，直到有一天，對方無法給予他們相應的關注，這讓他們簡直難以忍受。「被拒絕」是執迷者的終極噩夢。

發覺愛情在悄悄溜走，對方的熱度在消退，執迷者是不願放手的，於是開始絕望地掙扎，想要抓住對方的愛。這正是瞭解執迷愛戀的關鍵所在：

／「被拒絕」是執迷愛戀的引爆器／

執迷者深陷感情漩渦中不可自拔，當感情宣布結束時，他們拒絕接受。

有的人已經清楚自己屬於執迷愛戀者，還有些人正處於感情煎熬，很可能也為自己的所作所為感到震驚，卻不明白發生了什麼。在此列出一份檢視清單，有助於讀者辨識自己對戀人、前任或是朋友，是否存有執迷愛戀。

▲「執迷愛戀」狀態很容易發展成恐怖情人。（圖／示意圖／CFP）

接下來的這些問題，有可能會踩到你的痛點，讓你感覺難堪、內疚、傷心或者生氣。但無論如何，請你耐著性子看完。這種不舒服是一個有幫助的信號，說明什麼東西觸碰了你的內心，讓你開始認識真實的自己，一旦意識到這點，你便可以選擇改變。

1.你是否對一個無論肉體或精神都不可能得到的人念念不忘？

2.你是否心心念念有一天，這個人終會屬於你，這是你生命的全部？

3.你是否相信因為自己足夠真心，這個人就得愛上你？

4.你是否相信只要窮追不捨（或者用對方法），這個人最終會接受你？

5.當你被拒絕時，是不是更加想要得到這個人？

6.如果屢次被拒絕，你是否會由愛生恨？

7.你是否感覺很受傷，或者認為對方欠你很多，因為對方沒能給予你想要的？

8.你是不是無時無刻不在想著這個人，吃不下、睡不著，或者無法工作？

9.你是否堅信這個人是你的唯一，非這個人不可，對方是你生命的意義？

10.你有沒有一有空就頻繁地打電話給對方？或者總是在等待著對方的電話？

11.你是否經常不打一聲招呼就出現在對方的家門口或辦公室？

12.你有沒有總是想知道這個人在哪裡、和誰在一起？你有沒有悄悄跟蹤過對方？

13.你是否有報復這個人或自虐的傾向？

以上問題，如果你的答案中有三個或三個以上的「是」，那麼你是一個執迷愛戀者。但別灰心，執迷愛戀並不是天生的疑難雜症，它只不過是包括你我在內的許多人，想要得到或遇見愛情的一種方式。你可以克服執迷愛戀，任何事情都可以從不會到會。

解開執迷心結之前，得先明白執迷愛戀控制你的生活到什麼程度。我知道說起來容易，做起來難，執迷會混淆你的認知，隱匿在你內心深處。但我保證，好好認識自己執迷的狀態，能夠幫助你積極做出改變。

＊注意：如果以上檢視清單中的問題，你從頭到尾都回答「是」，那麼除了閱讀本書，務必立刻尋求專業心理協助，以免做出傷己也傷人的事情。

▍你是執迷者的「目標」嗎？

如果你處於一段煩擾的感情糾葛中，或者被自己不喜歡的人追求，那麼就現況來說，第一步就是要釐清你的戀人或追求者是不是執迷愛戀者。以下的檢視清單有助於進行確認，而後你可以採取適當措施，挽回自己的正常生活。

1.對方的行為是否讓你感到窒息？

2.你拒絕過的人，是否一次又一次企圖說服你，說你其實並不清楚自己的感受和需要，其實你是愛他或她的？

3.你的前任是否拒絕相信你們之間已經完了，儘管你一再拒絕，對方還是沒完沒了地糾纏？

4.你是否經常很不情願地接到這個人的電話、情書、禮物或是來訪？

5.這個人的追求是否帶給你很多煩惱？是否造成你身體或心情的不適？或是煩得你無法專心工作？

6.你拒絕這個人之後，對方是否對你追得更緊？

7.當你拒絕對方，他或她有沒有煩躁或是憤怒？

8.這個人是否盤查你去哪裡、見了誰？你是否發現這個人跟蹤你？

9.你是否害怕出門，因為擔心這個人可能正在等你？

10.面對這個人的追求，你是否感覺自己像個被束縛的人質？

11.你是否擔心這個人可能做出傷害你的事情，或者做出自傷行為？

12.這個人是否有暴力傾向，或是已經出現暴力行為？

上述問題，哪怕你的答案只有一個「是」，都極有可能已經是執迷愛戀者的「目標」。對於某些人來說，執迷者的各種殷勤或許不過是製造了一些煩惱而已，但是在另外一些人身上，執迷者的窮追不捨和喜怒無常卻讓他們透不過氣。更有一些人可能已經處於暴力威脅之中，萬萬不能小覷此可能性。本書可以幫你確立自己的處境，找到合適的方法從執迷愛戀中解脫出來。

▲有一些執迷者的「目標」，可能已經處於暴力威脅之中，萬萬不能小覷此可能性。（圖／CFP）

▍本書能帶給你什麼幫助？

執迷愛戀的表現形形色色：女護理師難以抑制地對已婚男醫師產生性幻想，無法專心工作；多疑的丈夫不分晝夜地跟蹤忠實的妻子，生怕她背叛自己；一個男人的前女友為了挽回他的心，居然在大衣裡面什麼都不穿，赫然闖進他家；女同志被迫與女上司發生性關係；妻子被分居的丈夫推下樓而流產。

●【如果你發現自己是執迷愛戀者，或者懷疑自己可能是，我希望幫助你擺脫痛苦、煩亂和焦慮】

在本書中，我將教給你一些全新的技巧和策略，讓你重新掌握自己的情感，而不是受情感操控。我知道有些人會想：「那是不可能的，我做不到。」但我向你保證，事實並非如此。你能學著掙脫執迷的誤導，理智、洞察及合理地評估你們的關係，你可以學著與人相處時不那麼偏執和絕望。直接面對執迷愛戀的根源，可以大大地減輕你的占有欲，將心比心地看待自己與對方的感受。

●【如果你是某個執迷愛戀者的「目標」，本書可以告訴你，你不是一個人，我們將幫助你回到生活正軌】

書裡講述的眾多經歷有助你審視自己的處境，以及有時是不是鼓勵了執迷者的追求，而自己完全未覺察。你將學會做一些必要決定來制止執迷愛戀者的侵害行為。無論是感到困擾或身處險境，本書將提供一些有效的溝通方法、行為方式與法律策略，幫助你擺脫執迷愛戀的糾纏。

儘管看起來，執迷愛戀者和他們的「目標」各有其煩惱，但有一點是共通的：他們的生活皆充滿無助感。執迷者的生活被看起來無法自我控制的衝動、激情與幻想所支配，而「目標」則是想盡辦法從沒完沒了的執迷追求中逃脫。透過本書，我希望能幫助所有的執迷者和「目標」，逃離過度的激情、痛苦、煩亂、渴望和無力，脫離執迷愛戀的泥淖。

★本文摘自寶瓶文化出版《癡迷：心理學大師寫給在愛情中快要殉道的你》，作者為國際諮商師蘇珊．佛沃（Susan Forward, PhD）、劇作家克雷格．巴克（Craig Buck）。執迷愛戀，囚禁了執迷者與他們眼中唯一的完美情人，無論「執迷者」或執迷者的「目標」，皆需要從這段變形關係中脫困。國際知名心理學大師蘇珊．佛沃博士透析「執迷者」的四種狀態、「目標」的三種困境，從缺愛的兒時根源著手，重塑執迷的想法、感受與行為，拼回生命碎片，療癒愛的創傷。