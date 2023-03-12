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到國中就想放棄功課？心理師揭解方：找出例外事件前進「一小步」

▲教室，讀書，上學，課業，學生。（圖／取自免費圖庫Pakutaso）

▲很多學生到了國中就容易放棄學習。（示意圖／取自免費圖庫Pakutaso）

文／蔡宜芳
摘自／寶瓶文化《先陪伴，再教養

很多孩子到了國中，已經想要放棄學習︰「我之前都很認真念書，還是一樣考不好。我就是不會念書，怎麼努力都沒有用，乾脆放棄好了。」

我相信，所有的孩子都曾努力過，但有些孩子不管怎麼努力，成績卻沒有起色，而感到愈來愈挫敗。面對國中、高中，課業壓力愈來愈大，學習的快樂不見了，只剩下成績和排名。不管孩子是否認真念書，面對大人失望的表情或責備的面孔，孩子可能心裡也很自責。

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心理學家塞利格曼（Seligman）教授於一九六七年提出知名的「習得無助感」（Learned Helplessness）理論。他以狗進行操作制約學習的實驗，他把狗關在籠子裡，對狗施以電擊。這隻狗一開始大叫、亂竄地想要逃離籠子，但最終發現自己逃離不了，狗開始不再掙扎，狗趴下來，默默忍受著電擊，聲音也從宏亮的吠叫聲變成低聲哀鳴。

之後，實驗者把狗放進另一個籠子。這個籠子中間放有隔板，隔板的高度是狗能輕易跳過去的。當狗再度經歷電擊時，牠沒有想要試圖跳過隔板，只是趴下來忍受被電擊。

那麼，對照組的狗呢？對照組的狗直接被放入第二個籠子，沒有經歷過第一個籠子中無法逃脫的電擊。對照組的狗輕易地就跳過隔板，成功地避開電擊。

這是為什麼呢？因為實驗組的狗產生了「習得無助感」，這是指因長期挫折而產生「哀莫大於心死」的心理狀態。孩子的自我挫敗，認為自己怎麼努力都不可能會成功，最終放棄學習，也是同樣的狀況。

孩子在國小時，還願意為課業努力，因為國小的課業較為簡單，孩子努力就能做到。但當升上國中，課業變難，孩子繼續努力，卻一次又一次地考不好，最後，孩子可能會認為「我就是不會讀書、我就是很笨」，而放棄學習。當孩子認定「我就是不會讀書、我就是很笨」，孩子對於課業開始擺爛、表現消極，不想再付出努力，而文中的小久也是如此。

其實，我們願意繼續努力是因為我們相信「努力有可能成功」；但產生習得無助感的孩子對生活失去了控制感。孩子覺得不管付出多少努力，都不可能會成功，努力與最終的結果無關。因此，習得無助感容易引發憂鬱的情緒，以及對未來失去希望感。

▲▼上課,上學,學生,教師,學習,課堂,遠端上課。（圖／免費圖庫Pixabay）

▲升上國中之後課業普遍變難，學生容易產生「習得性無助」。（圖／取自免費圖庫pixabay）

當孩子已經出現「習得無助感」，怎麼辦？

我很喜歡心理治療學派中，焦點解決短期治療（Solution-Focused Brief Therapy, SFBT）的精神︰把焦點從「問題」轉移到「解答」上。有個簡單的口訣為「目標、例外、一小步」，說明如下︰

1.將「負向行為」轉為孩子可學習的「具體、正向目標」

例如︰若我們只是抱怨孩子愛發脾氣，但這樣說，孩子可能不知道他要學習的是什麼。我們可以改成孩子需要學習的具體、正向目標為︰「希望孩子能用口語表達在氣什麼」或「希望孩子生氣時，能幫助自己平靜下來」。

例如︰負向行為「不肯學習、上課不專心、不愛念書」，可以改成具體、正向的目標︰「能自動自發完成作業」或「上課認真聽講」。

要注意的是，目標不能太大，例如希望孩子從二十名進步到前十名，這樣孩子可能很難做到，而容易直接放棄。

2.找出「例外事件」

例外事件指問題應該發生，但卻沒有發生的時候。有些孩子的問題行為一直存在，但一定有問題「比較輕微」的時候。父母可以觀察孩子的問題行為什麼時候比較少、比較輕微或沒有發生，尋找問題曾經被解決的時刻，即便很短暫。這樣做，可以幫助我們練習從負向中看到正向。

很多父母會說：「他就是一直都很消極。」「他就是整天在玩手機。」「他常常情緒失控。」但其實，陳志恆心理師在著作《正向聚焦》中提到「行為是波動的」︰一個胃口很好的人，可能也有吃不太下的時候；孩子幾乎整天玩手機，也一定有放下手機的短暫時刻；孩子再怎麼討厭念書，偶爾還是會翻一下書。因為行為是波動的，所以退步就是必然的。有進步，就有可能退步。

因此，就算孩子的問題行為一直存在，也有可能有比較少或比較輕微的時刻，需要父母用睿智的雙眼去看見。

如︰孩子每天都嗆老師，但某一天沒有嗆老師。孩子不寫作業，但某天有寫其中一項作業。孩子上課都在聊天，但某一節課比較專心。

3.尋找可以做的「一小步」

當例外事件發生時，父母可以詢問孩子︰「你是怎麼做到的？」「怎麼讓這個改變再次發生？」改變不用很大，因為一個又一個的小改變，可能帶來大改變。

和孩子討論若要達成目標，他可以做的一小步為何。例如：若孩子要達成「能自動自發完成作業」，那麼可以做的一小步為︰「先把手機收起來或設定勿擾模式」、「不會寫的地方要翻課本或問爸媽」。

▲▼女童,學校,念書,讀書,功課,作業。（圖／取自免費圖庫pexels）

▲找出例外事件，陪孩子前進一小步。（示意圖／取自免費圖庫pexels）

4.強化你和孩子的關係

當孩子有某件事情做得好時，我會問孩子︰「你是怎麼做到的？」但青春期的孩子可能常常說：「我不知道。」這時候，爸媽可以告訴孩子︰「你的改變對我來說有多重要。」讓親子關係成為孩子改變的力量。例如告訴孩子︰「老師看到你的改變好開心。」「你這樣做，媽媽好感動。」「同學說你打排球很厲害耶，我真為你感到驕傲。」

希望我們不再將孩子的小改變，或任何做得好的事情都視為理所當然。而且，改變不會一蹴可幾，孩子不可能突然變成我們心目中理想的樣子，例如孩子不可能明天就愛上讀書、不可能明天就從六十分進步到八十分。

試想，若孩子從六十進步到六十五分，你覺得這是進步嗎？孩子每天只會在書桌前坐十分鐘，但今天卻讀了二十分鐘的書，你認為這是進步嗎？對我而言，這些都是進步啊！

很多時候，因為這些改變實在不夠明顯，我們會看不到孩子的努力或進步。但其實，每個人的努力都渴望被看見，就像你今天做了一桌好菜，一定也會希望家人吃飯的時候露出幸福的表情。

若孩子的微小進步，你總是沒有看見，總是繼續挑剔他其他做不好的部分；久而久之，孩子可能就更不想要努力，甚至開始擺爛。

我們只能努力放大孩子每個小小的改變，真心地為孩子的微小進步喝采。相信有一天，你也能慢慢改變孩子的習得無助感，幫助孩子找回有自信的自己。

▲▼先陪伴，再教養：讀懂孩子不愛念書、手機滑不停背後的困境，校園心理師給青春期父母的27則心法。（圖／寶瓶文化）

★本文摘自寶瓶文化出版《先陪伴，再教養：讀懂孩子不愛念書、手機滑不停背後的困境，校園心理師給青春期父母的27則心法》，作者蔡宜芳，專業心理師，主要專長為親職教養、自我肯定、原生家庭、情緒困擾、親密關係、人際、生涯等議題。父母太渴盼孩子表現優異，因而有許多期待與要求，但往往忘了孩子最缺乏，卻也最需要的，是願意花時間理解他遇到什麼困難，並陪伴孩子解決困難的人。一本送給每個正在努力與孩子奮戰、百般糾結的父母的實用教養書。

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