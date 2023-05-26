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質疑社宅青創戶政策打假球　許淑華要求都發局改善

▲▼台北市議會第一次定期大會第六次會議台北市議員許淑華質詢。（圖／記者湯興漢攝）

▲台北市議員許淑華。（圖／記者湯興漢攝）

記者陳家祥／台北報導

為鼓勵年輕人進行青年創業、參與社區發展，台北市的社會住宅政策有規劃社宅中青創戶占比需達10 %的政策目標。但議員許淑華發現，青創戶補助計算方式、執行，反而造成青創戶被趕走，不僅補助是「戶數越少補越多」，且青創戶退租搬離後竟是由「一般戶」遞補，要求都發局改善。

許淑華表示，在社會住宅配比裡，為鼓勵年輕住戶入住社宅，同時讓青年朋友群聚創新發想社區行動，以及培養青銀共融的社區凝聚力，特別規劃社宅中青創戶占比達10 %的政策目標，同時也提供這些社宅青創戶一定的社區活動補助金。

但許淑華發現，實際上青創戶補助計算方式、執行，反而造成青創戶被趕走的狀況，根本像在喊空話、打假球，甚至是變相壓榨年輕人的創意和勞力。舉例來說，健康社宅從107年開始的35戶，現在只剩下17 戶，將近一半以上青創戶離開流失；興隆社宅更從原先35戶，到現在剩下23戶；東明社宅原先35戶，現在剩下32戶。

許淑華說，有很多青創戶的年輕朋友並不是不想住在這邊，但通過審核入住最後卻是「戶數越少補助越多、戶數越多補助反倒越來越少」。例如，一個社區有17 戶的青創戶，總補助經費20萬元，一戶約可以有1萬1700元；但是青創戶數多的社區，以健康社宅原先的35戶來說，總計30萬計算下來，一戶卻只有9700元，連1萬都不到。

另外，以廣慈社宅為例，D、E兩棟共50戶青創戶，每一戶補助只有8000元；但如果是兩棟分開各別計算，會變成各25戶、一戶就能有至少1萬元補助金，

「真的是非常奇怪的計算方式！都發局應該要檢討。」許淑華說，這種按青創戶數換算活動補助金的方式非常不合理，造成許多青創戶主動退租的原因。再加上每年都要審核青創戶資格，因為計畫不通過沒有續住的青創戶也有18％之高；而且租金也沒有真的很便宜，在這些實際困境之下，青創戶往往無法負擔費用、障礙因素太多只好選擇自己主動退租。

許淑華指出，青創計畫實行不力的問題，除了補助金計算莫名其妙，這些青創戶退租搬離後，竟是由「一般戶」來遞補。從108年到111年，在健康、興隆、青年社宅總共89戶的青創戶，有28戶離開，並且都由一般戶遞補。到了明年，還會有21戶青創戶因為上述種種原因要離開社宅。

最後，許淑華要求都發局具體承諾，保留青創戶額度，不應以一般戶遞補。確切落實10%青創戶比例；青創戶以每戶1.1萬或1.3萬為補助基準，合理估算社宅青創戶補助金額。
 

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