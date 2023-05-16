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獲縣議員贈「真言套索金鞭」　許淑華：神力女超人裝已壓箱不再登台

▲南投縣議員簡千翔贈送許淑華鞭子，要求她好好鞭策縣府。（圖／南投縣政府提供）

▲南投縣議員簡千翔贈送許淑華鞭子，要求她好好鞭策縣府。（圖／南投縣政府提供）

記者高堂堯／南投報導

南投縣議會定期會今天（16日）進行總質詢，縣議員簡千翔表示，南投縣整體建設落後其他縣市20年，真的是「又老又窮」，並當場送給有神力女超人外號的縣長許淑華1條鞭子，要許淑華好好鞭策官員，對縣政好好通盤檢討，進行整體規劃，才能將30年沒改變的南投縣打造成宜居城市，真正改變南投，不是淪為選舉口號。

▲▼許淑華於立委任內曾以神力女超人裝扮為競選高雄市長的韓國瑜站台。（圖／華納兄弟提供；合成圖／ETtoday攝影中心）

▲▼許淑華於立委任內曾以神力女超人裝扮為競選高雄市長的韓國瑜站台。（圖／華納兄弟提供；合成圖／ETtoday攝影中心）

▲許淑華於立委任內曾以神力女超人裝扮為競選高雄市長的韓國瑜站台。（圖／華納兄弟提供；合成圖／ETtoday攝影中心）

簡千翔質詢時表示，許淑華是南投政治人物中最美麗的風景，「但在縣長的美麗之下一定有她的哀愁」，因為有巨大的挑戰；他回顧韓國瑜競選高雄市長時拋出「高雄又老又窮」的口號，但其實南投才是又老又窮：13個鄉鎮市有7個鄉鎮市老齡化，GDP也已經是末段班，因此真心希望許淑華以魄力和努力改變南投。

▲南投縣議員簡千翔。（圖／簡千翔服務團隊提供）

▲南投縣議員簡千翔。（圖／簡千翔服務團隊提供）

簡千翔說，他代表全南投的年輕人給許淑華最嚴厲的監督和最務實的建議，因此送上神力女超人的「真言套索金鞭」，希望她鞭策各局處室，要繃緊神經、拴上發條；縣議員蔡宗智也直言，要許淑華為上任後近半年的縣府團隊打分數。

許淑華接下簡千翔的贈禮，並強調指出，感謝議員們的督促與對縣政的關心，她會優先自我鞭策，時刻要求自己推動縣政、好還要更好；至於縣府團隊至今的表現，她認為初步已達到按照進度落實的目標，分數應該是留給議會議員們和縣民來打。

現場媒體提問，對於年底總統大選已近，4年前的神力女超人裝是否會再現？許淑華表示，女超人裝早已成為壓箱寶，不會再扮神力女超人。

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