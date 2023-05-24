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許淑華今召開鄰損會議　籲市府、廠商處理周遭排水設施

▲▼許淑華召開鄰損會議。（圖／翻攝自Facebook／許淑華）

▲許淑華召開鄰損會議。（圖／翻攝自Facebook／許淑華，下同）

記者詹宜庭／台北報導

台北市信義區成崇德街60巷因新建工程造成道路坍陷，市府緊急撤離崇德街60巷12-24號住戶，經市府督促承造人加速完成路面灌漿、基地內灌水等緊急處置後居民已返家。針對後續賠償等事宜，台北市議員許淑華24日召開鄰損會議，會請市府局處同仁及營造廠商，聽取居民反應與對鄰損現況進行確認。

許淑華今日召開鄰損會議時表示，為繼續追蹤「信義區崇德街天坑事件」並協助周邊受影響居民，特別會請市府局處同仁與營造廠商聽取居民反應，並確認鄰損後續處理事宜。據台北市土木技師公會出具鑑定報告指出，房屋結構安全狀況是可以繼續居住的，對於天坑發生當下房屋的結構安全，確認能夠讓撤離居民搬回，確認並非危樓、無需拆除重建。

許淑華說，另經土木技師公會專業鑑定說明，接下來要處理的是鄰損現況鑑定，以確認有哪些房屋因為受損，由建商負起責任進行後續賠償、協助周遭居民房屋的補強工程。她也指出，現場也有很多居民反應，不只是天坑發生的崇德街60巷內單側住戶房屋受損，整個工地的四週都應該納入鄰損鑑定的列管範圍，「我當場也表達支持，也針對近幾天可能有颱風、梅雨季來臨，要求廠商與市府對被填掉的排水設施進行立即處理。」

針對鄰損現況鑑定的範圍，許淑華補充，除撤離戶崇德街60巷12號至24號以外，增加嘉興街300號至306號、嘉興街280號與280-2號及崇德街62號至86號，並對崇德雅築社區住戶（崇德街50號及52號、崇德街60巷2號、4號、6號)及嘉興街308巷8號至24號須列入鄰房現況鑑定，且籲請建管處列入損鄰列管。

許淑華表示，他們也將請建管處於復工前將安全將損鄰鑑定報告一併提供給上開住戶；鄰房現況鑑定前，也會請信義區公所協助通知所有住戶(包括所有權人），以利出席鄰房鑑定避免權益受損。至於崇德街60巷工地造成路面崩塌導致側溝遭堵住，未來也會請實施者於112年6月中旬前完成相關側溝復舊，強調「受影響住戶權益以及後續賠償事宜，我都會繼續再全力監督，讓市民權益完整保障。」

▲▼許淑華召開鄰損會議。（圖／翻攝自Facebook／許淑華）

▲▼許淑華召開鄰損會議。（圖／翻攝自Facebook／許淑華）

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