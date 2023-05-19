北捷13站日語廣播5年了！　議員：可思考增加不同語言可行性

▲韓國京畿道議員赴台北市議會訪問交流。（圖／翻攝自Facebook／許淑華）

記者陳家祥／台北報導

國人到日韓旅遊，在大眾運輸工具上聽到中文廣播，通常會留下深刻的印象。事實上，台北捷運的廣播系統到站提醒，除了中英台客語，也提供日語服務，從2018年上線迄今已5年。台北市議員許淑華表示，北捷目前只有13個站提供日語廣播，疫情解封趨緩後，國際觀光客已經陸續回流，為了旅客在台北搭乘捷運時能夠更便利，建議捷運局思考在捷運站點、列車語音播報增加更多不同語言服務的可行性。

針對北捷的外語廣播服務，台北市議員許淑華表示，北捷目前只有13個站提供日語廣播，疫情解封趨緩後，國際觀光客已經陸續回流，為了旅客在台北搭乘捷運時能夠更便利，她已建議捷運局思考在捷運站點、列車語音播報增加更多不同語言服務的可行性。

北捷的到站外語廣播服務，過去只有英文，但從2018年開始，正式加上了日語服務，但僅限士林站、東門站、台北101/世貿站、淡水站、劍潭站、中正紀念堂站、北投站、新北投站、中山站、台北車站、西門站及龍山寺站等13站，當時在台旅遊的日本、香港等外國旅客在受訪時，都表示方便實用。

對於北捷是否有可能將日語廣播增加至全線，或提供更多外語服務？剛與來台訪問的韓國京畿道議會代表團交流過的許淑華表示，日本來台旅遊觀光的人數向來很多，可算是大宗，若以數據來看，今年1至2月，又以韓國來台觀光的人數最多。

許淑華表示，這個會期她是教育文化委員會的成員，在質詢時也已詢問捷運局對於捷運站點、列車語音播報，是不是可以增加提供更多不同語言，讓國際旅客在首都觀光時的時候能夠更便利，捷運局也承諾會儘快研究。

對於來訪的韓國議會代表團，許淑華也指出，此次能有機會和韓國教育企劃委員會委員長黃真姬與京畿道議會代表團見面，雙方在影視音產業發展、觀光旅遊互惠上，也討論了進一步更多合作發展的可能性，希望台北市和京畿道在教育、文化產業以及觀光層面有更多交流機會，她也會繼續努力推展台韓友好往來。

▼台北捷運車廂。（圖／記者許靖騏攝）